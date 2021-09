Panamá vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Futsal 2021

Mundial Futsal

Se cierra la actividad de la fase de grupos del Mundial Futsal 2021 este domingo 19 de septiembre con un gran duelo donde Panamá intentará dar la gran campanada que les permita soñar con la clasificación, pero tendrán que medirse a Brasil que saldrá a imponer su jerarquía y quedarse con el botín en el Svytuario Arena.

Hora y Canal Panamá vs Brasil

Sede: Švyturio Arena, Klaipėda, Lituania

Hora: 4:00 pm de Lituania. 8:00 am de Panamá y 10:00 am de Brasil. 6:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: RPCTV en Panamá. Telemundo en Estados Unidos.

Panamá vs Brasil en VIVO

El cuadro de Panamá ha tenido una fase de grupos complicada que los tiene prácticamente eliminados ya que han sido vencidos en los dos primeros choques, por lo que en esta última jornada intentarán despedirse con un buen sabor de boca.

Los Canaleros vienen de un durísimo golpe el pasado jueves cuando se midieron a Vietnam siendo superados 2-3 y con ello prácticamente sentenciaron su eliminación.

Por su parte, Brasil es considerado uno de los grandes favoritos a llevarse el título y ha cumplido en las dos primeras jornadas logrando ganar y lo ha hecho con 13 goles a favor y recibiendo apenas uno, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

La Canarinha viene de un contundente triunfo el pasado jueves cuando se midieron a la República Checa logrando doblegarlos 4-0.

Tanto Brasil como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria en este cierre, aunque la realidad es que la Canarinha es favorita para ganar y golear, sería una auténtica proeza si los Canaleros salvan, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Brasil.

