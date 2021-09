Chivas vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Se cierra la actividad de este sábado 18 de septiembre en la jornada 9 del Torneo Apertura 2021, cuando las Chivas busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro en la pelea por la clasificación, pero tendrán que recibir a un Pachuca que saldrá urgido por quedarse con el botín completo del Estadio Akron.

Como llegan los equipos

El cuadro de las Chivas ha tenido una campaña complicada, hay mucha presión sobre Víctor Manuel Vucetich que no tiene margen de error después de que en 8 jornadas suman apenas un par de victorias, por 4 empates y han sido vencido en un par de duelos, ya no hay margen de error.

El Guadalajara viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a los Pumas en un duelo decepcionante donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Pachuca ha tenido un torneo decepcionante y les urge reaccionar si no quieren quedarse fuera incluso del repechaje. En 7 duelos únicamente suman 2 victorias, un empate y han perdido en los restantes 4 duelos, aunque tienen un partido pendiente.

Los Tuzos vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Toluca en un duelo en el que Kevin Álvarez los puso al frente, pero los empataron al 32, parecía que así concluía el duelo, pero a un minuto del final los terminaron derrotando 1-2.

Tanto las Chivas como el Pachuca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes llegan con la urgencia de ganar para dar un paso en la pelea por la clasificación, saben que nos acercamos a la recta final del rol regular; en la tabla general encontramos a los Tuzos en la treceava posición con 7 puntos, mientras que Guadalajara es décimo con 10 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 15 de julio en un amistoso en los Estados Unidos donde Guadalajara ganó 1-3, mientras que en su último choque oficial fue el 9 de mayo en el repechaje donde los Tuzos ganar en casa 4-2.

Hora y Canal Chivas vs Pachuca

El juego entre Chivas vs Pachuca se estará disputando en punto de las 9:00 pm de Guadalajara y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Pachuca vs Chivas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Afizzionados en IZZI para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por ChivasTV.

Chivas vs Pachuca en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que no están viviendo su mejor momento por lo que les urge reaccionar si no quieren quedarse fuera de la zona de repechaje. En los pronósticos Guadalajara es favorito al estar en casa, pero los Tuzos intentarán salvarse, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Pachuca.

