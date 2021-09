Sampdoria vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2021-22

Serie A

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 5 de la Serie A 2021-2022 este jueves 23 de septiembre con un buen duelo donde la Sampdoria buscará aprovechar su condición de local para sumar al recibir a un Napoli que saldrá decidido a mantener su paso perfecto en su dura visita al Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Napoli

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Liguria, Italia

Hora: 5:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Sampdoria vs Napoli en VIVO

EL cuadro de la Sampdoria ha tenido un buen arranque de campaña en términos generales al sumar una victoria, par de empates y un descalabro, sin embargo saben que si quieren pelear por algo más deben hacerse fuertes en casa donde todavía no han sumado victoria.

Blucerchiati viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Empoli logrando doblegarlos 0-3 con doblete de Francesco Caputo y uno más de Antonio Candreva.

Por su parte, el Napoli ha marcado el ritmo de la competencia logrando ganar los 4 partidos que han disputado, sin embargo saben que es un torneo largo y todavía queda mucho camino por recorrer.

Gli Azzurri viene de una gran victoria apenas el pasado lunes cuando visitaron al Udinese logrando golearlos 0-4 con goles de Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Koulibaly y Chucky Lozano.

Tanto la Sampdoria como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, todavía quedan muchas jornadas pero cada duelo es vital. Gli Azzurri es favorito, pero para nada será un juego fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Napoli.

