Arsenal vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2021-22

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 26 de septiembre siguiendo con las emociones de la jornada 6 de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Tottenham que también saldrá necesitado de quedarse con el botín completo del Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Tottenham

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido un arranque de campaña muy complicada ya que en 5 jornadas apenas suman par de victorias y han sido derrotados en 3 ocasiones, por lo que en casa no pueden fallar, además llegan motivados ya que en la jornada pasada doblegaron 0-1 al Burnley.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en la tercera ronda de la Copa de la Liga donde lograron vencer 3-0 al Wimbledon con goles de Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe y Eddie Nketiah, para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el Tottenham ha tenido un inicio de temporada irregular, pero llegan dolidos ya que en la jornada pasada fueron aplastados 0-3 por el Chelsea, lo que los dejó con 3 triunfos y par de descalabros.

Los Spurs vienen de tomar un respiro a media semana cuando visitaron a los Wolves en la tercera ronda de la Copa de la Liga logrando vencerlos en penales para seguir su camino en la competencia.

Tanto el Arsenal como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro y demostrar que pueden pelear ante los mejores. Los Gunners son ligeros favoritos al estar en casa, pero los Spurs intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Tottenham.

