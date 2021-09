Barcelona vs Levante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 26 de septiembre siguiendo con la jornada 7 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para tomar un respiro tras el momento crítico que están viviendo, pero tendrán que recibir a un Levante que saldrá decidido a dar la campanada en el Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Levante

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

Barcelona vs Levante en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido un arranque de campaña irregular y se empieza a sentir la presión sobre Ronald Koeman ya que en 5 partidos suman par de victorias y 3 empates, por lo que estando en casa es vital el llevarse las tres unidades.

Los Blaugranas vienen de un nuevo golpe en la jornada de media semana cuando visitaron al Cádiz en un choque cerrado donde sufrieron la expulsión de Frenkie de Jong teniendo que conformarse con el 0-0 final.

Por su parte, el Levante ha sido uno de los equipos que todavía no conocen el triunfo en 6 jornadas ya que apenas suman 4 empates y han perdido en los otros 2 juegos, por lo que tendrán mucho que mejorar este domingo si quieren sorprender.

Los Granotes vienen de un durísimo golpe el pasado martes, en la jornada 6, cuando recibieron al Celta de Vigo siendo superados 0-2.

Tanto el Barcelona como el Levante saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras su arranque titubeante de temporada; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en el séptimo puesto con 9 unidades, pero un duelo pendiente, mientras que los Granotes están en el lugar 16 con 4 unidades de LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Levante.

