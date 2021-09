Ajax vs Besiktas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Abrimos la actividad de este martes 28 de septiembre en la jornada 2 de la Champions League 2021-2022, cuando el Ajax busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita demostrar el gran momento que viven, pero tendrán que recibir a un Besiktas que saldrá decidido a dar la campanada en el Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Besiktas

Sede: Amsterdam Arena, Amsterdam, Holanda, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Holanda y España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. HBOMax en México. ESPN en Sudamérica.

Ajax vs Besiktas en VIVO

El cuadro del Ajax está viviendo un gran momento en la Eredivisie donde es líder con 6 victorias y un empate. El pasado sábado recibieron al Groningen logrando golearlos 3-0 con goles de Edson Álvarez, Anthony Matheus dos Santos y Noussair Mazraoui.

Ajacieden tuvo un gran debut en la Champions hace un par de semanas cuando visitaron al Sporting Lisboa logrando aplastarlos 1-5 con poker de Sébastien Haller y uno más de Steven Berghuis.

Por su parte, el Besiktas ha sido uno de los protagonistas de la Liga Turca donde marchan cuartos, sin embargo llegan dolidos ya que el pasado viernes perdieron su invicto al caer derrotados 2-1 en su visita al Altay Spor Kulubu.

Las Águilas Negras no la pasaron bien en su debut en un duelo muy cerrado donde recibieron al Borussia Dortmund siendo superados 1-2.

Tanto el Ajax como el Besiktas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación, aunque el Ajacieden es claro favorito al estar en casa y llegar en un gran momento, sin embargo las Águilas Negras intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Besiktas.

