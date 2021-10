Torino vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Serie A 2021-22

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 2 de octubre con el Derby della Mole en la jornada 7 de la Serie A 2021-2022, cuando el Torino busque demostrar que esta campaña será diferente y competirán por algo más que la salvación, pero recibirá a una Juventus que llega motivada lista para quedarse con el botín completo del Olímpico de Turín.

Hora y Canal Torino vs Juventus

Sede: Estadio Olímpico, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4100 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Torino vs Juventus en VIVO

El cuadro del Torino ha tenido un buen arranque de campaña en términos generales peleando en media tabla después de que en 6 jornadas suman 2 victorias, 2 empates y un par de descalabros, sin embargo saben que el duelo de este sábado podría ser un parte-aguas rumbo a lo que viene.

El Toro viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Lazio en un duelo que parecían ganar con gol de Marko Pjaca, pero un penal al 90+1 selló el 1-1 final.

Por su parte, la Juventus ha empezado la temporada de manera muy complicada para ellos, aunque han venido mejorando. En la jornada pasada doblegaron 3-2 a la Sampdoria para colocarse con 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

La Vecchia Signora llega motivado ya que a media semana lograron una grandísima victoria 1-0 sobre el Chelsea en la jornada 2 de la Champions League, con solitaria anotación de Federico Chiesa.

Tanto el Torino como al Juventus saben de la importancia de este partido dado que llegan con los mismos 8 puntos y una victoria sería un buen golpe anímico. La Vecchia Signora parte como favorito por su poder y jerarquía, sin embargo el Toro sabe que es una buena oportunidad de sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Torino vs Juventus.

