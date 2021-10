Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 2 de octubre en la jornada 7 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero tendrán que recibir a un Newcastle que llega urgido de ganar en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Newcastle

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Newcastle en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja ya que en 6 jornadas apenas han sido capaces de sumar un par de victorias y han sido derrotados en 4 duelos, por lo que en casa saben que es vital el hacerse fuertes.

Los Lobos vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton logrando doblegarlos con solitaria anotación de Raúl Jiménez.

Por su parte, el Newcastle tampoco la ha pasado bien en el arranque de temporada ya que no conoce la victoria en 6 jornadas con 3 empates y 3 derrotas, situación que los tiene obligados a ganar.

Las Urracas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Watford en un duelo en el que Sean Longstaff los puso al frente, pero los terminaron igualando 1-1.

Tanto los Wolves como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven; en la tabla general encontramos a los Lobos en la catorceava posición con 6 puntos, mientras que las Urracas están en el lugar 16 con 4 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Newcastle.

Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2021-22

Last modified: octubre 1, 2021

Etiquetas: Canal Wolves vs Newcastle