New England Patriots vs Tampa Bay Bucs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2021

Hace ocho años, Tom Brady, el entrenador en jefe Bill Belichick y los New England Patriots aplastaron a los Tampa Bay Buccaneers en casa. Brady orquestó una racha de 23 puntos consecutivos, lanzando para dos anotaciones a un receptor abierto novato llamado Kenbrell Thompkins en su 51er juego consecutivo con un pase de touchdown. Era Brady en su mejor momento, haciendo que las armas limitadas a su alrededor fueran mejores para llevar la ofensiva de Pats en su espalda.

¿Quién hubiera pensado que la próxima vez que estos equipos jugarían en Foxborough, sería Brady en la línea de banda opuesta liderando a los Bucs? No como entrenador en jefe, sino … ¿como mariscal de campo?

Así es, la saga Brady-Belichick entra en una nueva fase en el momento en que pisan el campo del Gillette Stadium el domingo por la noche. Las dos leyendas se enfrentan como rivales después de seis Super Bowls y casi dos décadas juntas, forjando el tipo de dinastía de la NFL de la era moderna que tal vez nunca volvamos a ver en una generación.

“Creo que he estado en el récord decenas de veces diciendo que no hay mariscal de campo que preferiría tener que Tom Brady. Todavía me siento así”, dijo Belichick esta semana. “Tuve mucha suerte de tener a Tom como mariscal de campo y de entrenarlo. Era tan bueno como cualquier entrenador podría pedir”.

Los Bucs sienten lo mismo con su interlocutor, a los 44 años, que continúa desafiando al Padre Tiempo. Los campeones defensores del Super Bowl vienen de una derrota ante los Rams de Los Ángeles, pero aún miran millas por delante de un equipo liderado por Belichick que lucha en la ofensiva. Tienen casi la mitad de los puntos (54) que los 103 líderes de la liga de los Bucs, lanzando solo dos pases de touchdown en tres juegos. (Brady, en comparación, lidera la liga con 10).

Pone a Belichick en una posición poco común: desvalido por un touchdown en casa, algo que nunca sucedió con sus equipos desde noviembre de 2001, los primeros días de la era Brady, hasta la partida de Brady en 2019. Pero la última vez que la diferencia fue tan alta para los Patriots en Foxborough? ¿Contra los Ravens en noviembre de la temporada pasada?

Los Patriots ganaron. Agregue el drama incomparable que rodea a este enfrentamiento y todo es posible entre dos equipos que parecen no coincidir en el papel.

Kickoff: domingo 3 de octubre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Buccaneers -7

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Brady vs Belichick

Es la conversación que todos esperan ver, especialmente después de una semana llena de revelaciones. Un nuevo libro que lo dice todo, Es mejor ser temido por Seth Wickersham afirma que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, llamó a Belichick el “mayor puto imbécil de mi vida”. Alimentó las especulaciones de que Kraft se ha puesto del lado de Brady en privado en cualquier posible ruptura, basándose en los comentarios del año pasado en los que insistió “No es la forma en que quiero que termine” y afirmando que amaba a Brady “como a un hijo”.

Mientras tanto, Belichick rechazó una reunión en persona con Brady antes de su partida de los Patriots. Belichick refutó ese informe, negándose a especificar por qué, al tiempo que dejó en claro que no está concentrado en el drama que se dirige al domingo por la noche.

“He escuchado algunas cosas sobre este libro”, dijo Belichick, “y suena como un montón de comentarios de segunda, tercera y cuarta mano”.

La forma en que estos dos interactúan será el momento más comentado del domingo por la noche, gane o pierda. ¿Alguno de ellos tiene alguna ventaja en el campo, si es que la tiene?

El caso de Belichick: Nadie conoce las fortalezas y debilidades de Brady más que alguien que lo entrenó durante 20 años. Aún armado con la quinta defensiva de la NFL (más el asesor senior de fútbol americano y ex coordinador defensivo Matt Patricia), encontrará formas de poner a Brady en situaciones difíciles. Y el mariscal de campo podría fácilmente ser víctima; Brady lanzó dos intercepciones contra los Cowboys, una defensa mucho peor, y ha sido capturado seis veces en los últimos dos juegos.

El caso de Brady: nadie juega mejor cuando es un hombre con una misión. (Último ejemplo: la carrera del año pasado hacia el Super Bowl). La rotación de una vez cada cuatro años significa que este juego probablemente será el último en Foxborough si termina con los Bucs.

¿Recuerdas el último pase que lanzó Brady aquí? ¿Un pick-seis contra los Tennessee Titans en un enfrentamiento de comodines de la AFC 2019? Lo más probable es que quiera cambiar la narrativa a un final más parecido a un libro de cuentos. Eso no se consigue perdiendo ante un equipo de Belichick más débil en el papel.

2.- También hay otro ex patriota

Oh sí. Ese tipo llamado Gronkowski. El cinco veces Pro Bowler está en camino de lograr lo que sería un récord personal de 91 recepciones esta temporada a los 32 años. Ha atrapado el 80 por ciento de sus objetivos, una cantidad que también incluye cuatro touchdowns.

Ahora, Gronk se enfrenta a los Patriots D, pero aún debe permitir un touchdown a un ala cerrada esta temporada. De hecho, su defensa de pases es tan tacaña que han permitido un promedio de un pase de touchdown por juego. El propio Brady tiene un promedio de 3.3.

Existe la posibilidad de que Gronkowski no vea acción, ya que tiene dudas de jugar después de perderse la práctica toda la semana debido a una lesión en las costillas que sufrió la semana pasada contra los Rams.

Pero si juega, algo tiene que ceder aquí. No subestime cuán motivado estará Gronk, de todo el elenco de apoyo (incluso Antonio Brown) para dar un paso al frente después de salir de su retiro para apoyar a Brady en Tampa.

3.- ¿Puede Mac Jones jugar mejor?

Por el lado de los Pats, no importa lo bien que juegue la defensa, necesitan anotar para tener una oportunidad. El novato Jones es la parte clave de esa ecuación, tratando de cambiar su temporada en un año donde los mariscales de campo titulares de primer año son un 1-11 combinado en toda la NFL.

“Realmente somos solo nosotros contra el otro equipo”, dijo Jones cuando se le preguntó acerca de comenzar contra Brady. “Y así será siempre. No es como una persona contra una persona”.

Bueno, seguro. Pero Jones tiene más intercepciones (tres) que touchdowns lanzados (dos) en su carrera en la NFL hasta este momento. La ofensiva es poco inspiradora, ocupando el puesto 24 en la NFL con 317.7 yardas totales por juego, esos números aumentaron un poco por una paliza 25-6 de los New York Jets sin victorias en la Semana 2.

Todos los ojos estarán puestos en el novato de Alabama como el que Belichick eligió específicamente como el heredero aparente. La defensa de pase de los Bucs ha sido su mayor problema, último en la NFL con 338.3 yardas por juego permitido. Es por eso que el esquinero agente libre del Pro Bowl, Richard Sherman, fue contratado esta semana y se espera que juegue algún domingo por la noche. La apertura está ahí, pero también es necesario que haya una mejora importante en el rendimiento para que los Pats la aprovechen.

Para Jones, este enfrentamiento es positivo, ya que no se espera que gane. Un malestar aquí lo pondría en el mapa y ayudaría a Nueva Inglaterra a dejar de aferrarse a su ex.

Cuente conmigo como alguien que piensa que la presión aquí está sobre Belichick. Brady ya ganó un Super Bowl con otro equipo y ha logrado más que cualquier jugador de la NFL a los 44 años. Belichick ahora tiene marca de 8-11 desde que Brady dejó a los Patriots y se ha abierto a los críticos que afirman que es incapaz de tener éxito “sin Tom”.

Tendrías que pensar que los Patriots, llenos de titulares que conocen a Brady como la palma de su mano, le darán algunos problemas a Tampa Bay. Me mantendría alejado de apostar en las líneas de la primera mitad y los Patriots podrían tomar una ventaja temprana debido a sus esfuerzos defensivos.

¿Pero sabes quién es posiblemente uno de los jugadores de la NFL más importantes de todos los tiempos? ¿Quién va a superar a Drew Brees en este juego como el líder de todos los tiempos en yardas aéreas?

Tom Brady.

Cuando ni el Padre Tiempo apueste en su contra, no espere que empiece.

Predicción: Buccaneers 21, Patriots 13

