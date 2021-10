Fecha, Horario y Canales Tyson Fury vs Deontey Wilder III ¿Cómo ver en VIVO?

Box

Tyson Fury y Deontay Wilder se enfrentarán por tercera vez en otro enfrentamiento por el título de peso pesado de alto calibre en Las Vegas este fin de semana.

Fury arriesgará su cinturón del CMB el sábado por la noche después de producir una exhibición agresiva y dominante para poner fin al reinado del campeonato de cinco años de Wilder en la revancha en febrero del año pasado.

‘The Bronze Bomber‘ se dejó caer dos veces antes de ser noqueado enfáticamente en el séptimo round de esa competencia unilateral, con su oponente cambiando sus tácticas con un efecto devastador después de recuperarse de alguna manera de dos fuertes caídas para reclamar un dramático empate por decisión dividida en Los Ángeles en diciembre de 2018.

Fury había trasladado su atención a un posible par de lucrativos enfrentamientos de unificación británicos con Anthony Joshua, quien desde entonces perdió sus cinturones ante Oleksandr Usyk, después de que Covid obligó a retrasar una tercera pelea en 2020, solo para que un arbitraje dictara que debe enfrentar a Wilder nuevamente en un tercer duelo por contrato este año.

La pelea estaba programada para el 24 de julio, solo para retrasarse hasta octubre después de que Fury dio positivo por Covid-19.

Ninguno de los dos ha peleado desde esa revancha a principios de 2020 y la acalorada rivalidad ha continuado a fuego lento, con el artista del nocaut de un solo golpe, Wilder, que sigue lanzando varias teorías de conspiración mientras busca recuperarse de su única derrota profesional hasta la fecha.

Mientras tanto, Fury advirtió que Wilder, ahora entrenado por el ex oponente y compañero de entrenamiento Malik Scott, es una “bomba atómica” y “el peso pesado más peligroso” mientras busca terminar este capítulo para siempre, continuar su reinado del título y quedarse. invicto.

El principal apoyo para el evento principal del sábado viene con otro trío de intrigantes combates de peso pesado en la que la invicta estrella cubana Frank Sánchez se enfrenta al gran golpeador Efe Ajagba y Adam Kownacki y Robert Helenius se enfrentan en una revancha tras el impactante nocaut de este último en Nueva York en marzo de 2020.

El prospecto de peso pesado Jared Anderson se enfrenta al ruso Vladimir Tereshkin en la primera pelea en el programa principal, con mucha más acción comenzando la noche en la cartelera temprana.

Cartelera Fury vs Wilder III

Efe Ajagba vs Frank Sánchez

Robert Helenius vs Adam Kownacki

Jared Anderson vs Vladimir Tereshkin

Robeisy Ramírez vs Orlando González

Edgar Berlanga vs Marcelo Esteban Coceres

Julian Williams vs Vladimir Hernández

Rances Barthelemy vs TBA

Viktor Vykhryst vs Mike Marshall

Elvis Rodríguez vs Víctor Vázquez

Bruce Carrington vs Cesar Cantu

Fury vs Wilder 3 Fecha y Horario

Fury vs Wilder 3 se lleva a cabo el sábado 9 de octubre de 2021 en T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el mismo lugar que la segunda pelea.

La cartelera estelar estará iniciando al rededor de las 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos, así como a las 9:00 pm de México.

¿Cómo ver Fury vs Wilder 3 en VIVO?

TV: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. BT Sport Box Office en Reino Unido..

Tyson Fury vs Deontey Wilder III

Fury es obviamente el favorito aquí dado cómo se desarrolló la pelea número dos, con el autoproclamado ‘Rey Gitano’ produciendo el tipo de demostración poderosa, castigadora e implacable que muchos no creían que fuera capaz.

Wilder simplemente no pudo hacer frente a tal ataque y no tuvo ninguna posibilidad de desatar ese devastador poder de nocaut de un solo golpe, sin el cual su conjunto de habilidades parece muy limitado en el mejor de los casos.

La preocupación de Wilder es que ahora se ha enfrentado a dos versiones de Fury, tanto la hábil, hábil y evasiva Fury como la agresiva y dominante, y tampoco ha logrado vencer, y muchos siguen sintiendo que Fury en realidad también ganó la primera pelea a pesar de esas dos grandes caídas.

Entonces, desde esa perspectiva, es difícil ver cómo puede ganar esta pelea de trilogía sin mejoras masivas, sin embargo, por muy cliché que suene cuando se habla de su carrera, simplemente no se puede legislar para ese mazo de mano derecha, que puede usar para ganar cualquier pelea en cualquier momento sin importar cómo se haya desempeñado hasta ese momento.

Mucho podría depender de qué versión de Fury aparezca, aunque parecería una tontería revertir ese plan de juego agresivo después de que lo entregó a la perfección la última vez, y 20 libras adicionales agregadas durante el entrenamiento sugerirían que de hecho será el camino a seguir.

Creemos que Wilder probablemente evitará otro nocaut, pero Fury debería ser lo suficientemente astuto para evitar ese derecho explosivo y ganar cómodamente en los puntos.

Fecha, Horario y Canales Tyson Fury vs Deontey Wilder III ¿Cómo ver en VIVO?

