Cruz Azul vs San José Earthquakes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Octubre 2021

Seguimos con la intensa actividad de este jueves 7 de octubre con un amistoso internacional donde el Cruz Azul buscará afinar detalles y llegar a punto de cara a la recta final del campeonato, pero tendrán que medirse al San José Earthquakes que también intentará aprovechar este buen duelo en la cancha del PayPal Park.

Sede: PayPal Park, San José, California, Estados Unidos.

Hora: 9:30 pm PT / 00:30 am ET en Estados Unidos. 11:30 pm en México.

Canal: Facebook Live.

El cuadro del Cruz Azul, vigente campeón del fútbol mexicano, se esta preparando para la recta final del campeonato donde intentará cerrar con todo luchando por el boleto directo a la liguilla, así que intentarán aprovechar al máximo este amistoso.

La Máquina Cementera viene de un buen triunfo la semana pasada cuando doblegaron 0-1 a Tijuana, mientras que la próxima semana recibirán a los Tigres en la reanudación del campeonato.

Por su parte, el San José Earthquakes, comandado por Chofis López y Matías Almeyda, esta teniendo una temporada complicada en la MLS donde marchan en la décima posición, por lo que necesitarán un cierre espectacular para llegar al Playoff.

Los Terremotos vienen de una dura derrota la semana pasada siendo goleados 3-0 por el Vancouver Whitecaps, mientras que el sábado de la próxima semana visitarán al LAFC.

Tanto el Cruz Azul como el San José Earthquakes saben de la importancia de este partido dado que no hay muchas oportunidades de afinar detalles para los entrenadores y ambos están en la recta final de sus respectivos torneos. No hay un claro favorito dado que al ser amistosos habrá muchos cambios. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cruz Azul vs San José Earthquakes.

Last modified: octubre 7, 2021

