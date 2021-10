Eliminatorias CONMEBOL 2022

Ecuador sufrió un durísimo golpe en sus aspiraciones al caer derrotados 2-1 en su visita a Venezuela por la jornada pendiente de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó con ligero dominio de Ecuador que tenía la pelota pero sin generar peligro, al 25 Venezuela respondía con disparo de Eduard Bello que el arquero rival detuvo en dos tiempos, al 31 Angelo Preciado fallaba la más clara para la visita, 2 minutos después una mando dentro del área venezolana se marcó como penal y Enner Valencia no perdonó poniendo el 0-1 para La Tri, parecía que así nos íbamos al descanso, pero en tiempo de reposición Eduard Bello lanzó un centro que Darwin Machís no perdonó para el 1-1. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, pero al 63 en un tiro libre Eduard Bello ponía al frente a Venezuela, al 76 Michael Estrada fallaba el empate de manera increíble, Ecuador se volcó al ataque, pero el gol no llegó.

Con esta victoria Venezuela arribó a 7 puntos en el último puesto, mientras Ecuador se estancó en 16 unidades en el tercer lugar. En actividad de la jornada del jueves, la Vinotinto visitará a Chile, mientras La Tri visitará a Colombia. Venezuela 2-1 Ecuador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Venezuela vs Ecuador 2-1 Jornada 5 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Last modified: octubre 10, 2021

Etiquetas: Darwin Machis