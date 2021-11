Real Madrid vs Shakhtar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Abrimos las emociones de este miércoles 3 de noviembre siguiendo con la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022, cuando el Real Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que perfile su clasificación, sin embargo tendrán que recibir a un Shakhtar que saldrá a “matar o morir” en su dura visita al Santiago Bernabéu.

Hora y Canal Real Madrid vs Shakhtar

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. TNT en México. ESPN en Sudamérica.

Real Madrid vs Shakhtar en VIVO

El cuadro del Real Madrid esta teniendo una buena temporada en LaLiga donde marcha como co-líder en un torneo muy cerrado. Vienen de un buen triunfo el pasado sábado cuando doblegaron 1-2 a Elche con doblete de Vinicius.

Por su parte, el Shakhtar también esta cumpliendo en la Liga de Ucrania donde marchan como sublíderes. Llegan motivados ya que el pasado sábado aplastaron 4-1 al Desna con anotaciones de Manor Salomon, Heorhiy Sudakov, Teté y Fernando dos Santos.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 19 de octubre en la jornada 3 de esta fase de grupos en Kiev. En aquel choque los Merengues se llevaron una aplastante victoria 0-5 con doblete de Vinicius y goles de Rodrygo y Karim Benzema, así como un autogol.

Tanto el Real Madrid como el Shakhtar saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en el Grupo D encontramos a los Merengues en el segundo puesto con 6 puntos, mientras que los Mineros marchan últimos con una sola unidad en esta Champions League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Shakhtar.

Real Madrid vs Shakhtar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2021-22

Last modified: noviembre 2, 2021

Etiquetas: Canal Real Madrid vs Shakhtar