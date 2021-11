Milán vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Buen partido tendremos este miércoles 3 de noviembre siguiendo con la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos que le permitan mantenerse con vida, pero tendrán que recibir a un Porto que necesita salir con vida de San Siro.

Hora y Canal Milán vs Porto

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Milán vs Porto en VIVO

El cuadro del Milán está viviendo un gran momento en la Serie A donde marcha como co-líder con 10 victorias y un empate en 11 jornadas. El pasado domingo visitaron a la Roma logrando doblegarlos 1-2 con goles de Zlatan Ibrahimovic y Franck Kessié.

Por su parte, el Porto también esta teniendo un buen desempeño en su liga local donde suman 8 triunfos y 2 empates como co-líder. El pasado sábado recibieron al Boavista venciéndolos 4-1 con doblete de Francisco Evanilson y goles de Luis Fernando Díaz y Danny Loader, en duelo donde Tecatito Corona no fue convocado.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 19 de octubre en el do Dragao por la jornada 3 de esta misma fase de grupos. En aquel choque los Dragones dominaron logrando quedarse con el triunfo con solitaria anotación de Luis Fernando Díaz.

Tanto el Milán como el Porto saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita mantenerse en la pelea rumbo a las dos últimas fechas de esta fase de grupos de la Champions League; en el sector B encontramos a Il Diavolo en el último lugar sin puntos, mientras los Dragones son terceros con 4 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Porto.

