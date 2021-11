Champions League 2021-2022

El Liverpool logró una clara y cómoda victoria 2-0 sobre el Atlético de Madrid en la jornada 4 de la Champions League 2021-2022 en Anfield.

El partido arrancó con dominio del Liverpool que tardó apenas 13 minutos en abrir el marcador tras un centro de Alexander-Arnold que Diogo Jota mandó al fondo de cabeza para el 1-0, el Atlético de Madrid no podía reaccionar y al 21 Sadio Mané terminó poniendo el 2-0, apenas dos minutos después un error defensivo colchonero casí acaba con el 3-0, los Reds dominaban las acciones y todo se puso peor para los Colchoneros al 36 cuando Felipe Augusto se fue expulsado, Liverpool se veía cerca del tercero, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Diogo Jota la mandó al fondo, pero el VAR anuló la jugada por fuera de lugar milimétrico, aun así el tercero parecía caería en cualquier momento, sin embargo al 57 Luis Suárez parecía meter al Atlético de Madrid a la pelea, pero otro fuera de lugar también anulaba la jugada, al 74 Héctor Herrera sacó disparo cruzado peligroso, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria el Liverpool arribó a 12 puntos amarrando la clasificación y el liderato del Grupo B de la Champions League, mientras Atlético de Madrid cayó al tercer puesto con 4 unidades. Los Colchoneros visitarán al Valencia el domingo en LaLiga. Liverpool 2-0 Atlético de Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Liverpool vs Atlético de Madrid 2-0 Champions League 2021

