Legia vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2021-22

Partido muy atractivo directo por la clasificación tendremos este jueves 4 de noviembre en la jornada 4 de la Europa League 2021-2022, cuando el Legia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los acerque a la fase final, pero tendrán que recibir a un Napoli que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Pepsi Arena.

Hora y Canal Legia vs Napoli

Sede: Pepsi Arena, Varsovia, Polonia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Legia vs Napoli en VIVO

El cuadro del Legia esta teniendo una campaña decepcionante en la liga polaca donde están hundidos en zona de descenso. El pasado domingo, en casa, cayeron 0-2 ante el Pogón.

Por su parte, el Napoli está teniendo una temporada espectacular en la Serie A donde marchan como líder con 10 triunfos y un empate. El domingo pasado, como visitantes, lograron vencer al Salernitana con solitaria anotación de Piotr Zielinski.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 21 de octubre en la jornada 3 de la fase de grupos en el Diego Maradona. En aquel choque Gli Azzurri se llevó una clara victoria 3-0 con anotaciones de Lorenzo Insigne, Victor Osimhen y Matteo Politano.

Tanto el Legia como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita perfilar su boleto a la fase final; en el Grupo C encontramos a los Polacos como líderes con 6 puntos, mientras Gli Azzurri, del Chucky Lozano, es segundo con 4 unidades en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Legia vs Napoli.

