Terence Crawford vs Shawn Porter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

El 20 de noviembre en Las Vegas, el campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, arriesga su título en un enfrentamiento de alto poder contra el ex campeón del CMB y ex campeón de la FIB Shawn Porter. Esta fue una pelea ordenada por la OMB y en lugar de llevar esto a una licitación, Top Rank y PBC llegaron a un acuerdo para que esta pelea sucediera.

Hora y Canal Terence Crawford vs Shawn Porter

Sede: Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos. 12:00 pm de México y Centroamérica.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Terence Crawford vs Shawn Porter en VIVO

¿Podrá Terence Crawford finalmente obtener su consolidación en el peso welter?

A pesar de todos los logros de Bud, desde el peso ligero hasta el peso welter, el currículum de Crawford en 147 libras es muy débil. El reinado de Jeff Horn como campeón de la OMB fue cuestionable en primer lugar dado el resultado a su favor contra Manny Pacquiao. José Benavidez Jr fue un puro rencor y nada más. Amir Khan no era un peso welter relevante en ese momento y no lo es ahora. Egidijus Kavaliauskas es una victoria decente considerando que ‘Mean Machine’ desde entonces le ha dado a Vergil Ortiz Jr una pelea difícil, y Kell Brook no ha sido un peso welter relevante desde que Errol Spence Jr lo detuvo en 2017.

Porter ha peleado contra los mejores quizás de manera más consistente que cualquier otro peso welter actual en el deporte. Tiene victorias cercanas sobre Yordenis Ugas y Danny García y derrotas cercanas ante Keith Thurman y Errol Spence Jr. Es universalmente considerado un peleador entre los 5 mejores en su división y sería de lejos la mejor victoria de Crawford en 147 libras.

¿El fin de Crawford y Top Rank?

Crawford es agente libre después de la pelea del sábado y no ha habido indicios de que volverá a firmar con Top Rank Boxing / ESPN. Ha luchado para obtener las grandes peleas de peso welter mientras estaba bajo el estandarte de Top Rank, y PBC (que incluye a Porter, Keith Thurman si todavía está peleando, Yordenis Ugas y Errol Spence Jr) parece ser una opción mucho más viable mientras se queda en 147.

Pero el otro aspecto del futuro de Crawford con Top Rank es que el promotor Bob Arum ha criticado públicamente a Terence en tiempos más recientes, es decir, su falta de éxito comercial y cómo Top Rank aparentemente está perdiendo dinero en sus combates. No parece particularmente ansioso por comprometerse con un nuevo contrato con Crawford, pero no descartó la posibilidad de seguir trabajando con él pelea por pelea.

Canelo Álvarez es un agente libre promocional y tiene mucha libertad para ir a donde quiera. Veremos si Crawford es el próximo gran boxeador en unirse a él en caso de que supere a Porter el sábado.

¿Cuál es el mejor camino de Shawn Porter para lograr la sorpresa?

No nos molestaremos en decir “lo que Crawford necesita hacer” porque, en última instancia, es un favorito considerable y se le considera uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. La responsabilidad recae en Porter para elaborar el plan de juego ideal para lograr lo que nadie más le ha hecho a Terence a nivel profesional.

Si Crawford es un boxeador estéticamente agradable de ver, es un experto en pelear desde zurdo u ortodoxo, Porter es comparativamente tosco, pero no es como si fuera un luchador sin forma. Él te pondrá duro contra las cuerdas y comerciará en el interior a un buen ritmo. A Porter le gusta derribar a sus oponentes presionando agresivamente y lanzando tiros en su mayoría poderosos en lugar de trabajar detrás de un jab.

Funcionalmente, no hay posibilidad de que Porter tenga la perspicacia técnica para superar a Crawford en el rango y realmente no es su estilo hacerlo. Tendrá que arriesgarse (sin ser demasiado imprudente) y poner a Crawford en la retaguardia. Estratégicamente “ensuciar” la pelea y hacer que Crawford se sienta incómodo es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto.

¿Qué hay de interesante en la cartelera?

Casi nada en la cartelera de PPV, para ser brutalmente honesto. Lo extraño es que las mejores peleas debajo del evento principal están en la transmisión de ESPN2, con el ex campeón de peso pluma junior Isaac Dogboe enfrentándose a Christopher Díaz en la preliminar destacada. Existe una gran posibilidad de que termine siendo una pelea entre dos luchadores de acción que realmente no saben cómo estar a la defensiva. Recomiendo encarecidamente comprobarlo, ya que es, con mucho, la pelea más intrigante fuera del evento principal.

En cuanto a la transmisión real de PPV, el medallista de plata olímpico brasileño Esquiva Falcao se enfrenta al invicto Patrice Volny de Canadá en una eliminatoria por el título de peso mediano de la FIB. No es una pelea particularmente interesante. Janibek Alimkhanuly es un excelente prospecto de peso mediano que se enfrentará al ex campeón mundial secundario de la AMB, Hassan N’Dam N’Jikam. Alimkhanuly viene de una detención de Rob Brant, quien también tuvo brevemente el título secundario de la AMB. Esto es algo así como un movimiento lateral para el luchador kazajo, pero se ha convertido en un boxeador-golpeador de calidad y los mejores días de N’Dam probablemente hayan quedado atrás. Por lo general, es difícil de terminar a pesar de sus ridículos derribos en sus peleas de alto perfil contra David Lemieux y Peter Quillin.

Abriendo el PPV está el ligero Raymond Muratalla contra Elias Damian Araujo. Muratalla tiene siete victorias consecutivas por nocaut y, en general, es divertido de ver, pero una pelea de 8 asaltos contra el reemplazo de Araujo a corto plazo no está destinada a ser una pelea súper relevante.

Terence Crawford vs Shawn Porter en VIVO

Esta pelea realmente depende de qué tan bien Crawford pueda adaptarse a la fisicalidad de Porter y su rudeza en el interior. No hay duda de quién es el boxeador y golpeador superior, pero Porter ha sido excepcionalmente difícil de derrotar limpiamente y tiene una barbilla excelente. La velocidad y precisión del contragolpe de Bud puede llevar a que Shawn se meta en problemas de frente y su agresividad podría usarse en su contra.

Crawford ha sido aturdido antes contra Yuriorkis Gamboa y ‘Mean Machine’ Kavaliauskas, pero nunca ha sido derribado (aunque la mano derecha de Mean Machine que lo lastimó estuvo bastante cerca de ser un derribo) y Porter no es un luchador demasiado poderoso contra alto. -finaliza la competencia y tiene la mala costumbre de convertir sus golpes de poder en puñetazos en el brazo. Sospecho que esta será una pelea más complicada de lo anticipado para Bud, pero una vez que controle el tiempo de Porter, se alejará tarde y tal vez incluso anote una caída o dos. Pick: Terence Crawford por decisión unánime.

Last modified: noviembre 19, 2021

Etiquetas: Crawford vs Porter