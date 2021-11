Villarreal vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2021-22

Liga Española 2021-2022

Se abren las emociones de la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022 este martes 23 de noviembre, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de la clasificación, pero tendrán que recibir a un Manchester United que llega urgido de ganar en su visita a La Cerámica.

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, Castellón, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. TNT en México. TUDN en Estados Unidos.

El cuadro del Villarreal ha hecho bien las cosas en esta Champions donde suman par de victorias, un empate y una derrota en las 4 jornadas previas. En la fecha pasada lograron doblegar 2-0 al Young Boys.

El Submarino Amarillo esta teniendo una temporada irregular en LaLiga donde marchan doceavos. El pasado sábado visitaron al Celta de Vigo teniendo que conformarse con el empate a uno, a pesar de que Alberto Moreno los puso al frente.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una actuación agridulce en esta Champions y una muestra fue el milagroso empate 2-2 en su visita al Atalanta, eso los dejó con un par de triunfos, un empate y un descalabro.

Los Red Devils no la están pasando nada bien en la Liga Premier donde marchan octavos. El pasado sábado visitaron al Watford siendo aplastados 4-1.

Tanto el Villarreal como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su clasificación a la fase final. En los pronósticos el Submarino Amarillo es ligero favorito, pero sabemos de la jerarquía de los Red Devils que están urgidos, además en la jornada 2 ganaron en casa 2-1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Manchester United.

