Aston Villa vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2021-22

Buen partido nos espera este domingo 5 de diciembre siguiendo con la jornada 15 de la Premier League 2021-2022, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita alejarse de la zona de descenso, pero recibirán a un Leicester City que llega urgido de ganar en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Leicester

Sede: Villa Park, Birmingham Reino Unido

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Leicester en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, saben que en casa deben hacerse fuertes si no quieren tener problemas de descenso. Después de 14 jornadas suman 5 victorias, un empate y han caído en 8 duelos.

Los Villanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester City siendo superados 1-2.

Por su parte, el Leicester City también ha tenido un torneo decepcionante peleando en media tabla, lejos de sus objetivos. Ellos cosechan 5 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en 5 juegos.

Los Foxes vienen de un agridulce empate en la jornada de media semana donde visitaron al Southampton en un duelo en el que se fueron abajo en un par de ocasiones, pero con goles de Jonny Evans y James Maddison firmaron el 2-2.

Tanto el Aston Villa como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven; en la tabla general encontramos a los Villanos en la treceava posición con 16 puntos, mientras los Foxes son décimos con 19 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Leicester.

