Written by: mayo 7, 2026 Europa League

Aston Villa vs Nottingham Forest EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Europa League 2025-26

Aston Villa vs Nottingham Forest

La Europa League se define con sabor a Premier! Este jueves, Villa Park arde en la vuelta de las semifinales entre el Aston Villa y el Nottingham Forest y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El equipo de Unai Emery tiene la espalda contra la pared tras caer 1-0 en la ida con gol de penal de Chris Wood, por lo que el Nottingham Forest buscará sellar la obra y seguir con su gran momento.

Curiosamente el Aston Villa llega en su momento más bajo con tres derrotas al hilo. Pero ojo, que estamos hablando de Emery, un hombre que no pierde una eliminatoria de esta competencia desde hace 14 años. En casa, el Villa es una fortaleza: ¡han ganado sus últimos nueve partidos europeos en Birmingham!

Por el otro lado, el Nottingham Forest de Vitor Pereira es puro fuego. Suman 10 partidos sin perder, vienen de golear al Chelsea y están a nada de jugar su primera final continental en 42 años. Tienen la ventaja, tienen la puntería de Taiwo Awoniyi y una defensa que ha colgado siete ceros en el torneo. 

¿Podrá la jerarquía de Emery orquestar otra remontada histórica o el Forest confirmará que hoy por hoy es el equipo más encendido de Inglaterra?

Nuestro pronóstico: Será un partido de nervios de acero. El Villa va a presionar, pero el Forest sabe sufrir. Empate 1-1 en el tiempo extra que le da el pase a los visitantes. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: mayo 7, 2026
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