Gran Premio de Arabia Saudita 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Uncategorized

El Campeonato de Fórmula 1 de 2021 está llegando a su etapa decisiva. Solo quedan dos carreras y Max Verstappen y Lewis Hamilton están peleando por el título. El holandés tiene la oportunidad de convertirse en campeón en el primer Gran Premio de Arabia Saudita, pero tendrá todo en contra.

Hamilton está a solo ocho puntos de Verstappen en la clasificación. Sin embargo, el piloto de Mercedes saldrá primero en la carrera del domingo después de ganar la pole position este sábado. Verstappen se enfrentó en la última vuelta de la tercera clasificación y comenzará tercero, detrás de Valtteri Bottas.

Verstappen todavía tiene la oportunidad de ganar su primer título de Fórmula 1, pero debe sumar más de 17 puntos a Hamilton, lo que parece difícil pero, en la F1, puede pasar cualquier cosa.

Hora y Canal Gran Premio de Arabia Saudita 2021

Sede: Jeddah Corniche Circuit, Ash Shati District, Jeddah, Arabia Saudita

Hora: 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Arabia Saudita 2021 en VIVO

Si alguien quiere emoción y drama en la Fórmula 1, seguro que lo conseguirá en estas dos últimas carreras del campeonato. Max Verstappen parecía destinado a la pole position, pero en la última curva de la última vuelta chocó contra la pared. Este choque podría ser determinante, no solo para esta carrera sino para el campeonato.

Parecía que el coche sufrió daños importantes, especialmente en la caja de cambios. Red Bull no puede cambiarlo sin arriesgarse a una degradación de cinco posiciones en la parrilla. Entonces, la estrategia de mañana será crucial para el equipo.

Para ser campeón, Verstappen necesita mantener su racha de resultados entre los dos primeros, porque el tercer lugar no será suficiente para asegurar el título sin importar lo que suceda con Hamilton. Si Hamilton termina entre los cinco primeros, tendremos que dejar todo para la última carrera de la temporada.

Los apostadores han hecho sus predicciones para la carrera del domingo. No hay un favorito claro para esta carrera. Tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen tienen probabilidades de -270 según FanDuel. Mientras tanto, Valtteri Bottas tiene +1100 y Sergio Pérez tiene +3000, pero la realidad es que Hamilton parece tener toda la ventaja al partir desde la Pole y eso no es todo ya que Bottas saldrá segundo.

Checo Pérez tuvo una gran Q1 y Q2 terminando como líder, pero la suerte no fue la misma para la Q3 donde quedó rezagado a la quinta posición por lo que tendrá que salir desde la tercera fila junto a Pierre Gasly, mientras que Lando Norris y Tsunoda serán séptimo y octavo, finalmente Ocon y Giovinazzi cerrarán los diez primeros de la parrilla.

Foto: @F1

Así que estamos listos para disfrutar de esta gran carrera que podría marcar el rumbo de la temporada, Hamilton y Verstappen otra vez irán a la guerra, mientras Bottas y Checo tendrán la misión de apoyar a sus respectivos compañeros.

Gran Premio de Arabia Saudita 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: diciembre 4, 2021

Etiquetas: Checo Pérez