Celtic vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2021-22

Buen partido tendremos este jueves 9 de diciembre en el cierre de la fase de grupos de la Europa League 2021-2022, cuando el Celtic busque aprovechar su condición de local para despedirse con triunfo, pero tendrán que recibir a un Betis que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Celtic Park.

Hora y Canal Celtic vs Betis

Sede: Celtic Park, Glasgow, Escocia

Hora: 8:00 pm de Reino Unido y 9:00 pm de España. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. TNT en México.

Celtic vs Betis en VIVO

El cuadro del Celtic ha tenido una fase de grupos complicada ya que están eliminados tras sumar par de victorias y 3 derrotas. En la jornada pasada visitaron al Bayer Leverkusen siendo superados 3-2 y sellando su eliminación.

The Bhoys está teniendo una buena temporada en la Liga Escocesa donde marcha como sublíder. El pasado domingo visitaron al Dundee United logrando golearlos 0-3 con goles de Tom Rogic, David Turnbull y Liam Scales.

Por su parte, el Betis ha cumplido con los pronósticos en esta Liga Europea donde tiene ya la clasificación en la bolsa al sumar 3 victorias, un empate y han perdido solamente en un duelo. En la jornada pasada doblegaron 2-0 a Ferencváros para sellar su boleto.

Los Béticos están teniendo una gran temporada en LaLiga donde marchan terceros. Vienen de un grandísimo triunfo el pasado sábado doblegando 0-1 al Barcelona con solitaria anotación de Juanmi.

Tanto el Celtic como el Betis saben de la importancia de este partido dado que es el cierre de la fase de grupos, aunque ya ninguno pelea por nada dado que The Bhoyz marcha tercero con 6 unidades ya eliminado, mientras los Béticos ya clasificaron como segundos, pero no aspiran al liderato que le pertenece al Bayer Leverkusen, eso podría abrirle la oportunidad a Diego Lainez de tener actividad en la Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celtic vs Betis.

