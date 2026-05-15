Written by: mayo 15, 2026 Ligas Europeas

Celtic vs Hearts EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 Scottish Premiership 2025-26

Celtic vs Hearts

¡Se detiene el mundo en Escocia! Este sábado se define al campeón de la Premiership en un duelo épico: el Celtic recibe al Hearts en Celtic Park. Y ojo, porque el escenario no podría ser más dramático. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Se enfrentan el líder ante el sublíder, toda la temporada se resume en lo que consigan este sábado.

Para el Celtic, es ganar o morir. Los «Bhoys» han tenido una temporada de locos, pero desde que Martin O’Neill regresó como interino, son una máquina: ¡llevan seis victorias al hilo! La última fue de película, ganándole al Motherwell en el minuto 99 con gol de Kelechi Iheanacho. Si ganan hoy, celebran su quinto título consecutivo ante su gente. Están a solo un punto de la cima y saben que en su estadio el ambiente será un infierno para el rival.

Pero la verdadera historia la puede escribir el Hearts. El equipo de Derek McInnes llega como líder y solo necesita un empate para ser campeón por primera vez desde 1960. Si lo logran, serían el primer equipo fuera del Celtic o Rangers en ganar la liga en más de 40 años. ¡Una locura total! Además, el Hearts llega invicto en sus últimos siete juegos y, lo más importante: no han perdido contra el Celtic en toda la temporada. De hecho, ya ganaron en este estadio en diciembre.

Es el choque entre la mística del Celtic Park y el sueño histórico del Hearts. ¿Habrá festejo local o tendremos un campeón inédito en Escocia?

Nuestro pronóstico: Esperamos un duelo sumamente cerrado y tenso, confiamos en que Hearts pueda hacer historia y salga con el empate para proclamarse campeones. ¿Cuál es el tuyo?

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