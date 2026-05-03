Betis vs Real Oviedo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de necesidades extremas en Sevilla! Este domingo, el Benito Villamarín abre sus puertas para un partido donde se juega el cielo y el infierno: Betis contra Real Oviedo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Verdiblancos se ubican en la quinta posición y están cerca de amarrar esa quinta plaza que podría darles el pase a la próxima Champions League, pero los Oviedistas llegan desesperados por alargar su agonia.

El equipo del ‘Ingeniero’ Manuel Pellegrini tiene el boleto a la Europa League prácticamente en la bolsa y con la posibilidad de jugar la Champions. Tras el trago amargo de quedar fuera en cuartos ante el Braga, los béticos han respondido como grandes: vencieron al Girona y le sacaron un empate con sabor a triunfo al Real Madrid. Una victoria hoy los pondría casi inalcanzables para el Getafe y el Celta en esa lucha por el quinto puesto.

Pero ojo, que el Real Oviedo de Guillermo Almada no viene de paseo. Aunque son últimos y están a siete puntos de la salvación, los ‘Carbayones’ han despertado tarde pero con fuerza, ganando tres de sus últimos seis encuentros. Vienen de un tropiezo doloroso ante el Elche, pero su última salida fue una goleada al Celta que dejó claro que no se van a rendir sin pelear.

El Oviedo sabe que no le gana al Betis en liga desde hace más de 30 años, pero la desesperación por no descender puede ser su mejor arma.

¿Podrá la calidad del Betis imponer condiciones o el Oviedo dará el campanazo que paralice Sevilla?

Nuestro pronóstico: El Oviedo venderá cara la derrota, pero la jerarquía del Betis en los últimos metros marcará la diferencia. Ganan los Béticos 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 3, 2026