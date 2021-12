Napoli vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2021-22

Europa League

Partidazo directo por la clasificación tendremos este jueves 9 de diciembre en el cierre de la fase de grupos de la Europa League 2021-2022, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local apra ganar y clasificar, pero recibirán a un Leicester que llega urgido de sumar en el Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Leicester

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Leicester en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido un desempeño irregular en esta fase de grupos complicando su clasificación. En la jornada pasada cayeron 2-1 en su visita al Spartak Moscú para colocarse con par de triunfos, un empate y un par de descalabros.

Gli Azzurri está teniendo una buena temporada en la Serie A donde marchan terceros, pero vienen de un duro descalabro el pasado sábado ya que en casa fueron superados 2-3 por el Atalanta, con Chucky Lozano como titular.

Por su parte, el Leicester ha cumplido con un buen papel en esta fase de grupos al sumar par de victorias, par de empates y un solo partido perdido, pero se jugarán todo este jueves. En la jornada pasada lograron doblegar 3-1 al Legia.

Los Foxes no la están pasando nada bien en la Premier League donde marchan en la onceava posición. El pasado domingo visitaron al Aston Villa siendo superados 2-1.

Tanto el Napoli como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, en el Grupo C encontramos a Gli Azzurri en la tercera posición con 7 puntos y solamente el triunfo les garantiza el boleto a la fase final, mientras que los Foxes son líderes con 8 unidades y el empate les bastaría para seguir su camino en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Leicester.

