Real Sociedad vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2021-22

Abrimos las emociones de este jueves 9 de diciembre en la jornada 6 de la Europa League 2021-2022, cuando la Real Sociedad busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que les permita firmar su clasificación, pero tendrán que recibir a un PSV que necesita sumar en su dura visita a Anoeta.

Hora y Canal Real Sociedad vs PSV

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Real Sociedad vs PSV en VIVO

El cuadro de la Real Sociedad ha tenido un desempeño irregular en esta fase de grupos donde únicamente han podido ganar uno de los 5 partidos disputados, con 3 empates y un descalabro, pero la derrota llegó justamente en la jornada pasada siendo superados 2-1 por el Mónaco.

Los Txuri-Urdin están teniendo un buen torneo en LaLiga donde marchan quintos. El pasado sábado recibieron al Real Madrid siendo superados 0-2.

Por su parte, el PSV lo ha hecho bien en esta Liga Europea donde suman par de victorias, par de empates y un solo descalabro, pero no tienen margen de error. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al Sturm con goles de Carlos Vinicius y Armindo Tué Na Bangna.

Los Granjeros están teniendo una buena temporada en la Eredivisie donde marchan terceros. El pasado sábado vencieron 4-1 al Utrecht con goles de Cody Gakpo, André Ramalho, Ritsu Doan y Phillipp Mwene, con Erick Gutíerrez como titular.

Tanto la Real Sociedad como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su clasificación, no hay margen de error para ninguno, ya que en el Grupo B encontramos a los Txuri-Urdin como terceros con 6 unidades, mientras los Granjeros son segundos con 8 puntos en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs PSV.

