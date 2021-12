Chelsea vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de este sábado 11 de diciembre en la jornada 16 de la Premier League 2021-2022, cuando el Chelsea busque imponer su jerarquía para llevarse el triunfo que les permita seguir en la lucha por el título, no pueden fallar cuando reciban a un Leeds que intentará dar la sorpresa en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Leeds

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Leeds en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una buena campaña siendo uno de los protagonistas, pero vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada siendo superados 3-2 en su visita al West Ham para colocarse con 10 triunfos, 3 empates y un par de partidos perdidos.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Zenit teniendo que conformarse con unempate 3-3, con doblete de Timo Werner, y eso los rezagó a la segunda posición del grupo ya clasificado.

Por su parte, el Leeds ha venido mejorando en su lucha por la salvación, saben que no hay margen de error. Después de 15 duelos suman 3 triunfos, 7 empates y han perdido en 5 choques.

The Whites viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Brentford en un duelo que parecían perder, hasta que al 90+5 Patrick Bamford firmó el 2-2 final.

Tanto el Chelsea como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Blues en la tercera posición con 33 puntos, mientras The Whites es quinceavo con 16 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Leeds.

