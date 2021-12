Manchester City vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 11 de diciembre con un gran partido en la jornada 16 de la Premier League 2021-2022, donde el Manchester City buscará imponer su jerarquía y condición de local para sumar un nuevo triunfo al recibir a unos Wolves que saldrán decididos a dar la campanada en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Wolves

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Wolves en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una buena campaña siendo el protagonista, pero saben que la competencia está muy cerrada y no hay margen de error. En la jornada pasada vencieron 1-3 al Watford para colocarse con 11 triunfos, par de empates y par de descalabros.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde cayeron derrotados 2-1 en su visita al RB Leipzig, aunque en un duelo donde ya no se jugaban nada al haber clasificado como líder.

El cuadro de los Wolves ha tenido un torneo irregular con algunos altibajos y sus números son muestra clara de eso al sumar 6 victorias, 3 empates y han perdido en 6 choques, por lo que intentarán dejar sus números, al menos, igual de parejos.

Los Lobos vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool siendo superados 0-1 con gol al 90+4.

Tanto el Manchester City como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 35 puntos, mientras los Lobos marchan octavos con 21 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Wolves,

