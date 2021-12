Venezia vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este sábado 11 de diciembre en la jornada 17 fe la Serie A 2021-2022, cuando el Venezia busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a una Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su dura visita al Pier Luigi Penzo.

Hora y Canal Venezia vs Juventus

Sede: Estadio Pier Luigi Penzo, Venezia, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Venezia vs Juventus en VIVO

El cuadro del Venezia ha tenido una campaña irregular que los tiene fuera de la zona de descenso, pero al borde de caer en los últimos lugares. Después de 16 jornadas suman 4 victorias, 3 empates y han sido derrotados en 9 ocasiones.

Los Arancioneroverdi vienen de un durísimo golpe en la jronada pasada cuando recibieron al Hellas Verona en un duelo que ganaban 3-0 en 27 minutos con goles de Pietro Ceccaroni, Domen Crnigoj y Thomas Henry, sin embargo en el segundo tiempo los remontaron para caer 3-4.

Por su parte, la Juventus ha tenido un torneo complicada y se han quedado sin margen de error en la lucha por un lugar en la próxima Champions League. En la jornada pasada vencieron 2-0 al Genoa para colocarse con 8 triunfos, 3 empates y 5 partidos perdidos.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Malmo logrando vencerlos con solitaria anotación de Moise Kean para quedarse como líderes de su grupo.

Tanto el Venezia como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Arancioneroverdi en la posición 16 con 15 puntos, mientras la Vecchia Signora es quinto con 27 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezia vs Juventus.

