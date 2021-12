Dmitry Bivol vs Umar Salamov EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

Dmitry Bivol regresará para defender su título de peso semipesado de la AMB el sábado cuando vuelva a Rusia para enfrentarse a Umar Salamov en el evento principal de Ekaterimburgo.

Bivol (18-0, 11 KO) no ha peleado en su país de origen desde una victoria de 2017 sobre Robert Berridge, después de lo cual trasladó su carrera principalmente a los EE. UU., También peleó en Mónaco y el Reino Unido. También ha tenido lo que se ha convertido en un reinado de título bastante tranquilo, que se puede decir que se remonta a 2016, cuando ganó por primera vez el título interino de la AMB, en el camino ascendió al estado de “mundial” y ahora de “supermundo”, y siendo el principal campeón de la AMB en la división desde que Andre Ward se retiró en 2017.

Salamov (26-1, 19 KO) es un claro perdedor, un compatriota ruso que también ha tratado de basar su carrera más en los EE. UU., Pero de todos modos ha terminado peleando principalmente en casa desde 2018, con sus últimas cinco peleas todas llegando a Rusia.

¿Bivol retiene su cinturón nuevamente y sigue buscando algo más grande, o puede Salamov causar una gran sorpresa en 175 libras?

Hora y Canal Bivol vs Salamov

Sede: KRK “Uralets”, Ekaterinburg, Rusia

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. DAZN en Estados Unidos.

Dmitry Bivol vs Umar Salamov en VIVO

Bivol, de 30 años (18-0, 11 KO) ha tenido una versión del título de peso semipesado de la AMB desde que venció a Felix Valera en 2016, primero en el interinato, luego en el “mundo”, pero por una vez en el “mundo” de la AMB. ”Fue en realidad el cinturón superior durante la mayor parte de su reinado; Andre Ward había sido el anterior campeón del “súper campeón” de la AMB, y no volvió a pelear después de su victoria en la revancha de 2017 sobre Sergey Kovalev.

Bivol finalmente fue elevado al estado de “súper campeón” antes de su defensa a principios de este año contra Craig Richards, una pelea que dos jueces anotaron cerrada y un tercero no, que no fue realmente competitiva pero fue una demostración decente para Richards, mucho más de lo que la mayoría esperaba de él. En realidad, Bivol pensó que había abierto una ventaja lo suficientemente grande, y en mi opinión, lo había hecho, que podía cruzar el tramo, lo cual hizo. Lo cortó al final. Por lo que vale, hice que Bivol ganara los primeros ocho asaltos de esa pelea y Richards los cuatro finales, porque Bivol simplemente no hizo mucho, y Richards siguió trabajando duro para ganar la pelea.

Bivol culpó al tiempo, lo cual es bastante justo después de un largo descanso. Debería volver a su estado agudo normal si ese fuera el caso, lo cual es una buena noticia para él, pero podría ser una mala noticia para el retador de 27 años, Salamov, aunque eso no significa que Salamov deba ser ignorado por completo aquí.

Salamov (26-1, 19 KO) viene de su propia actuación dudosa, una victoria por decisión dividida sobre Sergei Ekimov en abril, luego de su propio largo descanso. Se las había arreglado para ponerse en la posición de retador obligatorio con la OMB, pero terminó haciendo esto en su lugar después de que una cita de octubre con Joe Smith Jr fracasara.

Salamov no es un mal peleador, y en su mejor momento podría ser peligroso si Bivol se vuelve perezoso o complaciente. Pero ese tampoco es realmente el M.O. de Bivol; en el peor de los casos, se siente tan cómodo en las peleas que presenta actuaciones que se sienten normales en general, y no presiona para que se paren o resalten el material del carrete. Érase una vez, HBO parecía pensar que tenían un Gennadiy Golovkin de 175 libras en ascenso en su red. Ese no ha resultado ser el caso, pero Bivol sigue siendo un muy buen boxeador-golpeador y difícil para cualquiera.

Lo más probable es que Salamov tenga que hacer un daño importante y probablemente forzar un paro para ganar aquí. Las probabilidades están muy en contra de que supere a Bivol en el box y no siempre ha mostrado la mejor defensa, lo que podría convertirlo en un blanco fácil para la consistencia y precisión de Bivol.

Dmitry Bivol vs Umar Salamov EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

