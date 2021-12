Norwich vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de este sábado 11 de diciembre en la jornada 16 de la Premier League 2021-2022, cuando el Norwich busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa y llevarse el triunfo, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía al Carrow Road.

Hora y Canal Norwich vs Manchester United

Sede: Carrow Road, Norwich, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Norwich vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Norwich ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos ya que en 15 jornadas apenas suman par de victorias, 4 empates y han sido vencidos en 9 choques, por lo que estando en casa les urge reaccionar.

Los Canarios vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham siendo aplastados 3-0.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una temporada irregular. En la jornada pasada lograron vencer 1-0 al Crystal Palace para colocarse con 7 triunfos, 3 empates y han perdido en 5 choques.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Young Boys empatando 1-1, pero ya con el liderato asegurado, lo que les permitió jugar con un plantel alternativo sin Cristiano Ronaldo.

Tanto el Norwich como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos Los Canarios en el último lugar con 10 puntos, mientras los Red Devils son sextos con 24 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Norwich vs Manchester United.

