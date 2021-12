UFC 269 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Poirier en Directo?

UFC

Ultimate Fighting Championship (UFC) cerrará su temporada 2021 con una doble cartelera de pago por evento (PPV) este sábado 11 de diciembre dentro de T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, con la pelea por el título de peso ligero entre el capo reinante de la división Charles Oliveira y el ex campeón interino Dustin Poirier. Antes de que la pelea de cinco rounds comience en “Sin City”, la actual campeona de peso gallo femenino, Amanda Nunes, responderá a la llamada de la antigua contendiente de las 135 libras y una vez ganadora de Ultimate Fighter (TUF), Julianna Peña, quien buscará sacar la espada y dar la sorpresa.

Geoff Neal, Cody Garbrandt y Sean O’Malley también verán acción en una cartelera que seguramente será muy emocionante y que podrá marcar la pauta de muchas historias de cara al 2022.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 269?

Fecha: sábado 11 de diciembre

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 269

Cartelera Principal

Charles Oliveira vs Dustin Poirier

Amanda Nunes vs Julianna Peña

Santiago Ponzinibbio vs Geoff Neal

Kai Kara-France vs Cody Garbrandt

Sean O’Malley vs Raulian Paiva

Cartelera Preliminar

Josh Emmet vs Dan Ige

Dominick Cruz vs Pedro Munhoz

Augusto Sakai vs Tai Tuivasa

Jordan Wright vs Bruno Souza

Primeras Preliminares

Andre Muniz vs Eryk Anders

Erin Blanchfield vs Miranda Maverick

Alex Pérez vs Matt Schenell

Ryan Hall vs Darrick Minner

Randy Coasta vs Tony Kelly

Priscila Cachoeira vs Gillian Robertson

Cómo ver UFC 269: Oliveira vs Poirier

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 269 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 269 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 269 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 269 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 269 en VIVO

Los eventos de UFC suelen tener de 12 a 14 peleas repartidas en dos o tres carteleras, pero UFC 269: Oliveira vs Poirier está terminando el año con una explosión, con 15 peleas en total: cinco en la cartelera principal (incluidas dos peleas de campeonato) , cuatro preliminares y seis enfrentamientos en la cartelera preliminar temprana, lo que nos hace pensar que tendremos un sábado cargado de emociones, aquí los esperamos con el mejor resumen, así como los ganadores y la repetición de las acciones.

UFC 269 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Poirier en Directo?

Last modified: diciembre 10, 2021

Etiquetas: Cartelera UFC 269