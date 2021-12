Gran Premio Abu Dhabi 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

La Fórmula 1 y todos sus fanáticos en todo el mundo se están preparando para una final emocionante. Los candidatos al título Max Verstappen y Lewis Hamilton comienzan la última carrera en Abu Dhabi con el mismo número de puntos. ¿Quién se llevará finalmente el premio mayor?

El Gran Premio de Arabia Saudita ha estrechado aún más las relaciones entre los candidatos al título Red Bull Racing y Mercedes, en la medida de lo posible. En el circuito urbano de Jeddah, Max Verstappen y Lewis Hamilton no fueron libres en sus acciones y comportamiento de conducción, pero al final la victoria fue para el británico. Cerró la brecha en la clasificación de la Copa del Mundo, como resultado de lo cual las dos pilotos viajan a la final de la temporada en Abu Dhabi con la misma cantidad de puntos.

La final de Fórmula 1 de la temporada 2021 tendrá lugar en Abu Dhabi como es habitual durante varios años. El circuito de Yas Marina ha sido reformado a fondo en los últimos meses. Las secciones más lentas se han eliminado y reemplazado por vueltas rápidas. Eso debería promover los adelantamientos y el espectáculo. Hasta qué punto esto beneficia a Red Bull Racing o Mercedes tendrá que quedar claro este fin de semana. Verstappen ganó en Abu Dhabi en 2020, las seis ediciones anteriores fueron presa de Mercedes. Y a juzgar por la locura en Jeddah, cualquier cosa puede pasar en este final.

Hora y Canal Gran Premio Abu Dhabi 2021

Sede: Yas Marina Circuit, Isla Yas, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio Abu Dhabi 2021 en VIVO

Max Verstappen se benefició de un remolque de su compañero de equipo Sergio “Checo” Pérez para arrebatarle la pole position para esta decisiva carrera por el título de F1, y comenzará el Gran Premio de Abu Dhabi por delante de Lewis Hamilton.

Red Bull se adaptó a verse obligado a cambiar su estrategia de carrera utilizando al mexicano para llevar a Verstappen a través del segundo sector, que había sido dominado por Mercedes durante todo el fin de semana.

Checo ayudó al holandés a marcar un tiempo medio segundo más rápido que su rival por el título, Hamilton, que demostró ser inexpugnable a pesar de los mejores esfuerzos del británico.

El resultado es una excelente noticia para Verstappen y sus posibilidades de título, ya que los últimos seis pole-sitters en el circuito de Yas Marina han ganado la carrera.

Si el joven de 24 años puede continuar esa tendencia, ganará su primer título de F1 a expensas de la estrella de Mercedes, Hamilton.

Hubo pocas sorpresas en la primera sesión, y los cinco que se estrellaron fueron los que han luchado regularmente para llegar a la Q2 esta temporada.

La víctima de más alto perfil de la Q1 fue Kimi Raikkonen, quien solo pudo lograr el puesto 18 en su última carrera de F1, mientras que Nicholas Latifi terminó por delante de George Russell, quien estaba furioso con la estrategia de su equipo en su última aparición con Williams.

La Q2 tuvo más drama ya que Verstappen sufrió un desgaste en sus neumáticos medianos, lo que obligó a Red Bull a cambiar a un nuevo juego de blandos para no verse obligado a comenzar la carrera con la goma dañada.

Sin embargo, significó que se vieron obligados a adaptar su estrategia de carrera para el Gran Premio con el holandés ahora obligado a comenzar con los neumáticos blandos para la carrera del domingo.

Pero pudo usar los neumáticos más blandos para ir ridículamente rápido en la Q3, por delante de Hamilton, que se clasificó segundo por delante de Lando Norris y Sergio Pérez en cuarto lugar.

Valtteri Bottas, mientras tanto, tuvo que conformarse con el sexto lugar en su última carrera con Mercedes, detrás de Carlos Sainz, que luce en buena forma para extender su racha de puntos en carreras.

Yuki Tsunoda completó un impresionante resultado de calificación en carreras consecutivas y comenzará octavo, por delante de Esteban Ocon y el compañero de equipo de Norris en McLaren, Daniel Ricciardo, completando el top 10.

Foto: @F1

“Es una sensación increíble”, dijo Verstappen después de la sesión. “Definitivamente mejoramos el auto para la calificación, porque en lo que va de fin de semana fue un poco intermitente.

“Estoy increíblemente feliz con esto, esto es lo que queríamos, pero nunca es fácil, especialmente con su forma en las últimas carreras”.

“Me sentí bien con ambos neumáticos y, naturalmente, por la noche hace un poco más de frío, lo que debería ser bueno para los neumáticos blandos [en la carrera del domingo].

“Siempre hago lo mejor que puedo y sé que mi equipo siempre me da el mejor auto posible. Lo hemos estado haciendo todo el año y hoy funcionó muy bien aquí”.

Hamilton no ha dicho muchas palabras amables sobre su rival por el título en los últimos días, pero fue honesto en su evaluación del resultado en la clasificación y estaba feliz de elogiar a su rival.

“Max hizo una gran vuelta y no pudimos responder eso hoy”, dijo el británico. “Se merece plenamente la pole.

“Pero creemos que mañana estamos en una buena posición con nuestros neumáticos y esperamos una buena carrera. Todavía estoy en la primera fila y navegaremos desde allí”.

Así que estamos listos para disfrutar lo que puede ser una de las carreras más importantes en la historia de la Formula 1, todos los ojos estarán puestos en Verstappen y Hamilton donde el que quede en mejor posición será campeón del mundo, más atrás el Checo Pérez intentará meterse al podio y, en medida de lo posible, incomodar al británico.

Gran Premio Abu Dhabi 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: diciembre 11, 2021

Etiquetas: Checo Pérez