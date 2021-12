Betis vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 12 de diciembre en la jornada 17 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad peleando por los primeros puestos, pero recibirán a una Real Sociedad que también saldrá decidido a llevarse el botín del Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Real Sociedad

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro del Betis ha sido una de las revelaciones del campeonato peleando en los primeros puestos. En la jornada pasada lograron una grandísima victoria 1-0 en su visita al Barcelona para colocarse con 9 victorias, 3 empates y 4 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana donde cayeron derrotados 3-2 en su visita al Celtic en el cierre de la fase de grupos de la Europa League con Diego Lainez como titular, aunque ya tenían la clasificación como segundo en la bolsa.

Por su parte, la Real Sociedad ha tenido un buen torneo peleando en los primeros lugares, pero ha venido a menos ligando 3 duelos sin ganar. En la jornada pasada cayeron en casa 2-0 ante la Real Sociedad, eso los dejó con 8 triunfos, 5 empates y 3 partidos perdidos.

Los Txuri-urdines también tuvieron acción en la Europa League donde golearon 3-0 al PSV con doblete de Mikel Oyarzabal y uno más de Alexander Sorloth.

Tanto el Betis como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Béticos como terceros con 30 puntos, mientras el Txuri-Urdin es quinto con 29 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Real Sociedad.

