UFC 269: Amanda Nunes vs Julianna Peña EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

La reina de peso gallo femenino de UFC, Amanda Nunes, buscará vencer a otra retadora en Julianna Peña este sábado 11 de diciembre en UFC 269 dentro de T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Nunes no ha defendido su título de las 135 libras en dos años, pero a nadie le importa. Ese sentimiento es un testimonio tanto del profundo dominio de su reinado como de la total falta de desarrollo en el peso gallo. No hay caras nuevas tratando de competir, ¡y eso incluye a Peña, que ha estado en la lista desde 2013! De verdad, Peña se aseguró su oportunidad por el título simplemente siendo la única mujer que pedía vocalmente una oportunidad frente a “La Leona”, y ahora descubriremos si está perdiendo la cabeza.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada mujer:

Amanda Nunes

Récord: 21-4

Victorias clave: Cris Cyborg (UFC 232), Ronda Rousey (UFC 207), Holly Holm (UFC 239), Miesha Tate (UFC 200), Valentina Shevchenko (UFC 215, UFC 196), Germaine de Randamie (UFC 245), Sara McMann (UFC Fight Night 73), Raquel Pennington (UFC 224)

Derrotas clave: Cat Zingano (UFC 178), Sarah D’Alelio (Invicta FC 4), Alexis Davis (Strikeforce: Barnett vs Kharitonov)

Claves para la victoria: Nunes se encuentra en un nivel diferente de atletismo y físico que casi todos sus compañeros. La brasileña de 33 años hace agujeros a través de su oponente, y en el raro caso de que su poder de nocaut le falle, ella también es una luchadora de credenciales.

La dinámica de emparejamiento aquí es bastante simple: Peña simplemente no puede competir con Nunes en los pies. Con solo unos pocos intercambios, aterrizará la mano derecha de Nunes. Peña es bastante dura, pero como su mentora y compañera de juego Miesha Tate descubrió por las malas, ser dura no sirve de nada contra el verdadero poder.

¿Es realmente necesario algún ajuste o una estrategia importante aquí? No. Sería prudente que Nunes se tomara, no sé, de 30 a 60 segundos para encontrar su rango antes de descargar, porque Peña seguramente intentará pasar por debajo de su cruz. De lo contrario, ¡bombardeos!

Al menos, Nunes también debería mantener los ojos bien abiertos por la sumisión. Peña persigue el derribo con un poco de desesperación, y esa mentalidad la ha visto sentir en las presentaciones de los kickboxers anteriormente.

Julianna Peña

Récord: 10-4

Victorias clave: Sara McMann (UFC 257), Cat Zingano (UFC 200), Nicco Montano (UFC Fight Night 155), Jessica Eye (UFC 192)

Derrotas clave: Germaine de Randamie (UFC Fight Island 4), Valentina Shevchenko (UFC en FOX 23)

Claves para la victoria: Peña es una peleadora muy sólida. Es fuerte, está bien acondicionada y tiene los fundamentos de la lucha libre y el jiu-jitsu, lo que le ha permitido obtener algunas victorias de calidad a lo largo de los años. En general, Peña es muy sólida una vez que logra ganar la primera posición.

No vamos a decir mentiras aquí: Peña no puede atacar con Nunes. Esta no es una situación de Chael Sonnen contra Anderson Silva, donde tal vez el luchador pueda conseguir algunos buenos golpes gracias a la amenaza del derribo. No, cada golpe que Peña lanza a distancia es una oportunidad para que Nunes bloquee / resbale / absorba y luego regrese con un disparo mucho más poderoso.

Peña tiene que luchar de inmediato. Ese es obviamente su único camino hacia la victoria, así que ¿por qué perder el tiempo? Aborde la cintura de inmediato, fuerce el clinch, tire de la guardia si es necesario, lo que sea necesario para llevar esta pelea al piso.

En el suelo, Peña al menos tiene la oportunidad de ganar la primera posición de alguna manera y comenzar a convertir a Nunes en algo menos temible.

Amanda Nunes vs Julianna Peña en VIVO

Nunes es una vez más una favorita astronómico en otra defensa del título.

En este punto, ¿qué le queda a “La Leona?” Suponiendo que despacha a Peña como se esperaba, solo hay dos oponentes que difieren del molde habitual de superadas irremediablemente: Valentina Shevchenko y Kayla Harrison. La demanda para una trilogía de Shevchenko aún es baja, y Harrison no está firmado por UFC (todavía), por lo que el próximo paso de Nunes no está claro.

Lo cierto es que será la favorita.

Por otro lado, Peña tiene la oportunidad de hacer historia. Probablemente no sea una muy buena oportunidad, pero aún así, Peña se ha convencido a sí misma de una oportunidad por el título de UFC. Si es capaz de destronar a Nunes, “The Venezuelan Vixen” habrá anotado una de las grandes sorpresas de todos los tiempos en la historia de UFC.

En UFC 269, Amanda Nunes y Julianna Peña derribarán. ¿Qué mujer sale de la jaula atada con el cinturón?

