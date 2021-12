Inter de Milán vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Serie A 2021-22

Serie A

Abrimos las emociones de este miércoles 22 de diciembre siguiendo con la jornada 19 de la Serie A 2021-2022, cuando el Inter de Milán busque aprovechar su condición de local para mantenerse en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir a un Torino que intentará salir con vida de su visita a San Siro.

Hora y Canal Inter de Milán vs Torino

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Inter de Milán vs Torino en VIVO

El cuadro del Inter de Milán ha cumplido con una gran temporada viniendo con un paso ascendente que ahora los tiene como los máximos candidatos al título. Después de 18 fechas suman 13 victorias, 4 empates y apenas han sido vencidos en una ocasión.

El Inter viene de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando, como visitantes, aplastaron 0-5 al Salernitana con goles de Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez y Roberto Gagliardini.

Por su parte, el Torino ha cumplido con una buena temporada peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 7 triunfos, 4 empates y han caído en otros 7 choques.

El Toro viene de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Hellas Verona logrando doblegarlos 1-0 con solitaria anotación de Tommaso Pobega.

Tanto el Inter de Milán como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo esta primera vuelta; en la tabla general encontramos al Inter como líderes con 43 puntos, mientras el Toro es décimo con 25 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inter de Milán vs Torino.

Inter de Milán vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Serie A 2021-22

Last modified: diciembre 21, 2021

Etiquetas: Canal Inter de Milán vs Torino