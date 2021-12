Aston Villa vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de este domingo 26 de diciembre en el Boxing Day de la jornada 19 de la Premier League 2021-2022, donde el Aston Villa buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los ponga arriba de media tabla, pero tendrán que recibir a un Chelsea que llega urgido de ganar en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Chelsea

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, por lo que en casa deben hacerse fuertes si quieren aspirar a algo más. Después de 17 duelos suman 7 victorias, un empate y 9 descalabros, con un duelo pendiente.

Los Villanos vuelven a la actividad tras no haber jugado desde el 14 de diciembre cuando vencieron 0-2 al Norwich con goles de Jacob Ramsey y Ollie Watkins.

Por su parte, el Chelsea ha tenido un torneo a menos que los ha rezagado en la pelea por el título, por lo que se han quedado sin margen de error. Ellos suman 11 triunfos, 5 empates y han perdido en un par de juegos. Empataron 0-0 ante los Wolves en su último duelo de liga.

Los Blues lograron su boleto a las semifinales de la Copa de la Liga el pasado miércoles cuando, como visitantes, vencieron 0-2 al Brentford con un autogol y anotación de Jorge Luiz.

Tanto el Aston Villa como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Villanos en la décima posición con 22 puntos, mientras los Blues son terceros con 38 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Chelsea.

