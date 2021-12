New England Patriots vs Buffalo Bills EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2021

NFL

El clima parece ser mucho mejor para el encuentro con el No. 2 entre los Bills y los Patriots con este en Foxborough.

Los Pats vencieron a Buffalo 14-10 cuando se enfrentaron por última vez el 6 de diciembre en un juego que vio grandes cantidades de vientos y dos planes de juego completamente diferentes. Mac Jones lo lanzó tres veces con New England corriendo 46 veces. Mientras tanto, Buffalo lo lanzó 30 veces mientras que también tenían solo 25 acarreos. Se sumó a la octava victoria de Nueva Inglaterra en los últimos 10 juegos de esta serie.

Los Bills tienen marca de 4-4 desde la semana 7 de descanso y vienen de una sólida victoria por 31-14 sobre Carolina la semana pasada. Devin Singletary tuvo 22 acarreos para 86 yardas y un touchdown, mientras que Gabriel Davis consiguió dos recepciones de touchdown. Hubo mucho enfoque en la ofensiva, pero la defensiva mantuvo a Carolina a 275 yardas y forzó una pérdida de balón en la victoria. Teniendo en cuenta lo poco que este equipo maneja el balón a veces, veremos si ese plan de juego se mantiene el domingo.

Los Patriots tienen un día más para prepararse después de perder 27-17 en Indianápolis el sábado pasado. New England cerró la brecha a tres puntos con 2:21 por jugar, pero un touchdown de 67 yardas de Jonathan Taylor cerró la puerta a cualquier remontada. Jones acertó 26 de 45 para 299 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones, pero la defensiva anunciada permitió que Taylor retumbara para 170 yardas. Con otro esfuerzo deficiente, los Pats podrían perder dos seguidos como lo hicieron a fines de septiembre cuando cayeron ante Nueva Orleans y Tampa Bay. Y una derrota le daría a los Bills el primer lugar en la AFC Este, ya que Buffalo tendría el desempate basado en el récord divisional.

Hora y Canal Patriots vs Bills

Kickoff: domingo 26 de diciembre, 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Patriots -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Intangibles

Los Bills han alternado partidos en casa y fuera de casa desde la Semana 10, por lo que deberían estar en un buen lugar para este. Buffalo cierra el año con tiros de local contra los Falcons y los Jets, por lo que si puede obtener esta victoria, existe la posibilidad de cerrar con cuatro victorias consecutivas. Como se mencionó anteriormente, New England tiene un día adicional de preparación después de jugar el sábado pasado en Indy. Los Patriots ya han perdido cuatro partidos en casa y tendrán otro la semana que viene cuando reciban a Jacksonville. Aún así, este es un juego de división masivo, por lo que el enfoque debe ser sólido en ambos lados.

2.- Bill Belichick

Los primeros pronósticos muestran un clima frío con viento suave el domingo en Foxboro. El entrenador elogiado tiene un poco de ventaja al ingresar a este porque realmente no mostró ninguno de los paquetes de pases de su equipo en la primera reunión de hace tres semanas. También sabe que los Bills tuvieron problemas para detener la carrera a pesar de tener 10 en la caja a veces. Eso tiene que ser una ventaja para un entrenador que realmente no los necesita. Por supuesto, Buffalo puede mirar la película para ver qué hace bien Jones, pero hace un par de lunes apenas lo usaban.

3.- Reparto de Josh Allen

Allen tuvo un excelente juego el año pasado en New England, lanzando para 320 yardas y cuatro touchdowns en una victoria por 38-9 a fines de diciembre. Ha tenido una temporada decente hasta ahora, pero ha lanzado para menos de 220 yardas en tres de sus últimos cinco juegos. Pero las cosas podrían ser un poco más difíciles ya que Cole Beasley y Davis dieron positivo por COVID-19 y estarán fuera durante 10 días ya que no están vacunados. Beasley ha sido una válvula de seguridad sólida y Davis venía de un gran juego, por lo que es más importante que Emmanuel Sanders se vuelva más saludable. Isaiah McKenzie también debería ver acción extendida, pero aún tiene que superar dos recepciones o 12 yardas en un juego esta temporada.

New England Patriots vs Buffalo Bills en VIVO

Es un gran partido en Nueva Inglaterra en diciembre, y es muy difícil enfrentarse al equipo local. Sí, los Bills marcharon a Foxboro el año pasado y obtuvieron la victoria, pero el equipo de este año simplemente no tiene la misma mística que tenía el equipo. Su defensa está golpeada en ciertos puntos, y los Patriots tendrán algunas cosas para los Bills para las que no están preparados. Simplemente no puedo oponerme a ellos en este.

Predicción: Patriots 24, Bills 20

