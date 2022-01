Watford vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos el 2022 este sábado 1 de enero con la jornada 21 de la Premier League 2021-2022, cuando el Watford busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Tottenham que saldrá a dar un golpe de autoridad en su visita al Vicarage Road.

Hora y Canal Watford vs Tottenham

Sede: Vicarage Road, Watford, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Watford vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Watford ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, sin margen de error y menos en casa. Después de 17 duelos suman 4 triunfos, un empate y han caído en 12 ocasiones.

Los Hornets vienen de una nueva derrota el pasado martes cuando recibieron al West Ham en un duelo donde Emmanuel Dennis los puso al frente apenas a los 4 minutos, pero terminaron goleados 1-4.

Por su parte, el Tottenham ha tenido una temporada con algunos altibajos en su lucha por competencias europeas. Ellos suman 9 triunfos, 3 empates y 5 partidos perdidos en 17 juegos.

Los Spurs vienen de un amargo empate en la jornada del martes cuando visitaron al Southampton en un duelo en el que Harry Kane empató a uno.

Tanto el Watford como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Hornets en el puesto 17 con 13 puntos, mientras los Hammers marchan quintos con 31 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Watford vs Tottenham.

