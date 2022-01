Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones del año 2022 este sábado 1 de enero con un gran partido en la jornada 21 de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad demostrando que puede competir ante los mejores, pero recibirá a un Manchester City que llega en un gran momento listos para quedarse con el botín completo del Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Manchester City

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una buena campaña viniendo con paso ascendente en la lucha por meterse a la próxima Champions League. Después de 19 jornadas suman 11 victorias, par de empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Gunners no tuvieron actividad la jornada pasada debido a un brote de COVID en los Wolves que era su rival. Su último choque fue el domingo pasado venciendo 0-5 al Norwich con doblete de Bukayo Saka.

Por su parte, el Manchester City esta marcando el ritmo de la competencia encaminándose a un nuevo título. Ellos suman 16 triunfos, par de empates y par de derrotas en 20 juegos.

Los Citizens vienen de una gran victoria en la jornada del miércoles cuando visitaron al Brentford logrando doblegarlos con solitaria anotación de Phil Foden.

Tanto el Arsenal como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por sus objetivos en el arranque del año; en la tabla general encontramos a los Gunners en la cuarta posición con 35 puntos y un duelo pendiente, mientras los Citizens son líderes con 50 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Manchester City.

Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

Last modified: diciembre 31, 2021

