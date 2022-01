Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2022

NFL

Las Vegas Raiders se dirigen al Crossroads of America el domingo para enfrentarse a los Indianapolis Colts y mantener vivas sus posibilidades de playoffs por una semana más.

Los Raiders (8-7) están en modo de supervivencia completo con dos juegos restantes en su temporada de torbellino. Una derrota esencialmente los elimina de la contienda por los playoffs, pero ganarles a los Colts y Chargers les asegura un lugar en la postemporada.

Los Colts (9-6) están sentados muy bien con el quinto sembrado de la AFC. Han jugado tan bien como cualquiera en la NFL durante los últimos dos meses, habiendo ganado tres partidos seguidos y seis de sus últimos siete partidos. Una victoria el domingo contra los Raiders casi asegurará su lugar en la postemporada. No está nada mal considerando el hoyo 0-3 en el que se metieron al comenzar la temporada.

Hora y Canal Colts vs Raiders

Kickoff: domingo 2 de enero a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Colts -6.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Indianapolis: ¿Quién participa? Quien esta fuera?

La variante Omicron de COVID-19 está lanzando vestuarios de la NFL, y el resto del mundo, para el caso, para un ciclo total. Tanto los Raiders como los Colts han sido duramente golpeados, pero quienes están en la lista de Indianápolis son el foco aquí. O mejor dicho, quién estaba en la lista.

La semana pasada, Indianapolis estuvo sin el apoyador estrella Darius Leonard, el profundo Khari Willis y el receptor abierto Zach Pascal, todos colocados en la lista de reserva Reserva / COVID-19 el día del juego contra los Cardinals. El virus afectó especialmente el espacio de la línea ofensiva de los Colts, ya que el base All-Pro Quenton Nelson y el base Mark Glowinski también fueron incluidos en la lista. Para empeorar las cosas, el equipo tampoco contó con el centro titular Ryan Kelly (razones personales), y el tackle izquierdo titular Eric Fisher sufrió una lesión en la rodilla en la mitad del juego y no regresó.

Luego, el martes por la mañana, los Colts agregaron más nombres a la lista de Reserva / COVID-19, incluido el tackle derecho titular Braden Smith y Carson Wentz. Pero debido a los nuevos protocolos de cuarentena establecidos por la NFL y, lo que es más importante, los CDC, que permiten a los jugadores que dieron positivo pero que también son asintomáticos aislar solo durante cinco días en lugar de 10, tanto Wentz como Smith (así como el esquinero TJ Carrie) fueron activados de la lista el sábado. Wentz aún tiene que ser autorizado por el médico para poder jugar el domingo, pero parece que los Colts deberían estar cerca de su fuerza máxima y se espera que Leonard, Pascal, Willis, Nelson y Glowinski regresen.

2.- Josh Jacobs

El año de novato de Jacobs en la NFL en 2019 fue tan bien como cualquiera podría esperar una selección de primera ronda. Tomado en el puesto 24 de Alabama, Jacobs anotó 1,150 yardas terrestres (octavo en la NFL) con siete touchdowns, con un promedio de 4.8 yardas por acarreo. Siguió con otra campaña de 1,000 yardas (1,065 yardas, octava) pero promedió solo 3.9 yardas por intento a pesar de registrar 30 acarreos más en comparación con su año de novato. Pero sí anotó 12 veces en el suelo para ocupar el cuarto lugar en la liga en esa categoría.

Pero este año ha sido una historia diferente. Al entrar en este juego, Jacobs ha ganado solo 677 yardas por tierra (52 por juego) y una vez más promedia menos de cuatro yardas por acarreo (3.9). Ha estado más involucrado en el juego aéreo esta temporada (48 rec., 319 yardas, ambos máximos de su carrera), pero no ha ayudado a su rendimiento anotador. Sus siete touchdowns han llegado al suelo y no ha encontrado la zona de anotación desde la Semana 13.

Cabe señalar que Jacobs no está teniendo tantas oportunidades para correr el balón esta temporada en comparación con sus dos primeras. Después de promediar 18.5 acarreos por juego en 2019 y ’20, está registrando 13.5 en su temporada. Tampoco está recibiendo mucha ayuda de su línea ofensiva. Los Raiders ocupan el puesto 29 en la liga en tasa de victorias en bloque de carreras, según ESPN Stats & Info.

A pesar de la actuación decepcionante, Jacobs cobró vida la semana pasada contra Denver, golpeando a los Broncos para 129 yardas en 27 acarreos. Fue su primer juego de 100 yardas desde la Semana 10 de la temporada pasada. E hizo mucho de lo suyo por su cuenta, ya que la mayoría de sus grandes logros se produjeron en recortes y en configurar sus propios bloqueadores, en lugar de depender de su línea ofensiva para abrir carriles.

Esta semana, Jacobs buscará más éxito contra una defensiva de Indianápolis que ha sido una unidad intermedia contra la carrera (111.2 ypg, 14 en la NFL) pero ha hecho un trabajo decente contra corredores, manteniéndolos a menos de cuatro yardas por acarreo. Más importante aún, los Colts también recuperarán a Leonard, su ancla defensiva y uno de los mejores de la liga cuando se trata de forzar balones sueltos.

3.- ¿Alguien quiere detener a Jonathan Taylor? ¿¡¿Pueden ellos?!?

Quiero decir, no es fácil. Pero seguiré haciendo la pregunta hasta que alguien realmente la responda. Porque durante los últimos dos meses, nadie ha podido frenar al mejor corredor de la NFL.

La semana pasada, los Cardinals estuvieron tan cerca como cualquiera al mantener a Taylor a solo 108 yardas en 27 acarreos. Fue la primera vez desde el 11 de octubre (Semana 5) que Taylor se mantuvo a menos de 4.5 yardas por acarreo en un juego. Pero aún así superó las 100 yardas por tercer concurso consecutivo y el sexto de los últimos siete, los seis de los cuales han sido victorias de Indy, por lo que vale.

Esta semana, Taylor se enfrenta a una defensiva de Las Vegas que se registra en el puesto 19 en yardas terrestres permitidas (1,736) y en el puesto 23 en touchdowns terrestres rendidos (23). Sin embargo, la defensa terrestre de los Raiders puede estar tomando forma justo a tiempo. Las Vegas ha mantenido a sus oponentes por debajo de las 100 yardas en tres de sus últimos cinco juegos, incluidos dos seguidos contra los Browns y los Broncos. Por supuesto, tanto Cleveland como Denver jugaban sin sus mariscales de campo titulares, por lo que apilar la caja era una decisión obvia. Pero mantener al mejor equipo terrestre de la NFL en Cleveland a solo 89 yardas y los Broncos a solo 18 (sí, en realidad, 18) son dos plumas agradables en la gorra de los Raiders.

La preocupación para los Raiders es que ocho jugadores defensivos, incluido el tacleador principal Denzel Perryman y el apoyador titular Cory Littleton, estaban en la lista de Reserva / COVID-19 a partir del sábado por la tarde. Lo último que quieres ser cuando te estás preparando para enfrentarte al principal corredor de la liga es la falta de personal en la defensa.

Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders en VIVO

Con la apariencia de que Wentz comenzará, los Colts no deberían tener demasiados problemas para ganar o cubrir el margen cercano al touchdown. Indianápolis es el mejor equipo para empezar y esto es antes de tener en cuenta el hecho de que Las Vegas probablemente tendrá varios jugadores clave en defensa. Además, no es que Frank Reich y compañía no hayan descubierto cómo ganar algo raro o feo estos últimos dos meses. Éste no debería entrar en ninguno de los dos territorios.

Predicción: Colts 31, Raiders 20

