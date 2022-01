LSU vs Kansas State EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Texas Bowl 2022

NFL

El penúltimo juego de la temporada de fútbol americano universitario 2021-22 se llevará a cabo el martes en Houston cuando Kansas State y LSU se enfrenten en el TaxAct Texas Bowl. Los Wildcats (7-5) del Big 12 buscan terminar su temporada con una nota ganadora después de perder los últimos dos juegos, mientras que los Tigers (6-6) de la SEC tuvieron que ganar dos seguidos para incluso ser elegibles para este duelo.

Kansas State ingresa a este juego luego de duras derrotas ante el eventual campeón de Big 12 Baylor en casa y Texas como visitantes. A pesar de mantener a estos equipos en 42 puntos combinados, KSU perdió ambos en parte al ir un combinado de 5 de 22 en tercera oportunidad (y 1 de 4 en cuarta oportunidad) en los dos juegos. A pesar de estos contratiempos, los Wildcats todavía están en un juego de tazón por segunda vez en tres temporadas con el entrenador en jefe Chris Klieman, quien reemplazó al legendario Bill Snyder después de la temporada 2018. Kansas State tuvo un récord de 4-6 en la campaña de 2020 que se acortó y se vio fuertemente afectada por la pandemia.

Mientras tanto, las luchas de LSU esta temporada han sido bien documentadas y dieron como resultado que la escuela se separara del entrenador en jefe Ed Orgeron, menos de dos años desde que llevó a los Tigers a un campeonato nacional. Brian Kelly, el entrenador en jefe con más victorias en la historia de Notre Dame, fue contratado como reemplazo de Orgeron, pero Brad Davis, quien se desempeñará como entrenador de línea ofensiva en el personal de Kelly, dirigirá al equipo en el Texas Bowl.

LSU solo está en este juego después de vencer a ULM y Texas A&M para terminar la temporada regular, evitando por poco la primera campaña perdedora del programa desde 1999. Es el segundo final consecutivo de .500 (5-5 en 2020) después de aplastar a todos en 2019 en el camino a un récord de 15-0 y el título nacional. Será la 21ª vez en 22 años que los Tigers juegan un juego de tazón.

Este es el segundo encuentro entre estos equipos con LSU ganando el único encuentro anterior, 21-0 en 1980 en Baton Rouge.

Hora y Canal LSU vs Kansas State

Kickoff: martes 4 de enero a las 6 p.m. PT / 9 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m. en México.

Dónde: NRG Stadium (Houston)

TV: ESPN

Spread: Kansas State -4.5

Cuando Kansas State tiene la pelota

El mariscal de campo Skylar Thompson abandonó la derrota final en casa del 20 de noviembre ante Baylor con una lesión en el tobillo que le hizo perderse el partido en Texas. Las lesiones han afectado a la persona que llama a lo largo de su carrera en los Wildcats, ya que se perdió otros dos juegos a principios de esta temporada debido a una lesión en la rodilla. La buena noticia es que Thompson parece saludable al ingresar a este juego, que será el inicio número 40 y último de su carrera en K-State. Esta temporada, ha completado 141 de 205 intentos de pase para 1,844 yardas con nueve touchdowns y cuatro intercepciones y también ha anotado cuatro veces en el suelo.

Pero la ofensiva de los Wildcats no se canaliza a través del mariscal de campo, fluye a través del corredor Deuce Vaughn. Un All-American de consenso esta temporada, Vaughn se clasifica entre los 10 mejores a nivel nacional en yardas de uso múltiple (144.1 por juego) y touchdowns totales (18). Como corredor, ganó 1,246 yardas con 15 anotaciones en el suelo durante la temporada regular, pero es una amenaza tan grande como un receptor fuera del backfield. Sus 47 recepciones lo ubican en la pelea en FBS entre sus compañeros, mientras que sus 471 yardas de ellos son segundos, según la escuela.

Con Vaughn haciendo la mayor parte del trabajo pesado, K-State no se encuentra entre las ofensivas más prolíficas en el Big 12. De hecho, los Wildcats terminaron la temporada regular noveno entre sus compañeros de conferencia en ambas yardas (355.3) y octavo en puntos ( 26.3) por juego.

Pero se puede tener éxito contra una defensa de LSU que se ve dramáticamente diferente a la que comenzó esta temporada. Una combinación de lesiones, transferencias, exclusión voluntaria y académicos han diezmado la lista de los Tigers. En defensa, ninguno de los principales tacleadores del equipo, los apoyadores Damone Clark (excluidos) o Micah Baskerville (no incluidos en la tabla de profundidad), están jugando, por lo que se espera que un par de estudiantes de primer año (Mike Jones Jr. y Greg Penn III) hombre esos puntos. Al frente, los Tigers tendrán al líder de capturas B.J. Ojulari (seis) y tackles defensivos Maason Smith y Jaquelin Roy (5.5 capturas combinadas, 11 tacleadas para una derrota), pero por lo demás, es una tabla de profundidad bastante agotada. Y no olvides que esta es una unidad que tuvo problemas incluso cuando la lista estaba completa. LSU ingresa a este juego en el noveno lugar en la SEC tanto en defensa total (372.2 ypg) como en puntuación (25.3 ppg).

Cuando LSU tiene la pelota

Al igual que la defensa, la ofensiva de los Tigers es prácticamente una unidad improvisada en este momento. Tomemos al mariscal de campo, por ejemplo. Al final de la práctica de primavera, LSU tenía cuatro personas que llamaron becas en la lista: Myles Brennan, Max Johnson, T.J Finley y Grant Nussmeier. Salvo un cambio de opinión de último minuto, ninguno de ellos participará en este juego.

Se esperaba que Brennan fuera el titular, pero se rompió el brazo en agosto y ni siquiera ha practicado desde entonces. Entró al portal de transferencia, pero cambió de opinión poco después y permanecerá en LSU. Finley corrió hacia Auburn antes del campamento de otoño, dejando a Johnson y Nussmeier. Johnson tomó el puesto titular y registró números decentes, terminando entre los cinco primeros en la SEC tanto en yardas aéreas (2.814) como en touchdowns (27), pero se ha transferido a Texas A&M. Nussmeier habría sido el siguiente hombre, pero como ya había jugado en cuatro juegos, la escuela solicitó una exención de la NCAA para que no perdiera su camiseta roja si jugaba. La exención fue denegada y, según los informes, Nussmeier no se pondrá el traje, aunque figura en la cima de la tabla de profundidad.

Eso deja a los walk-ons Tavion Faulk y Matt O’Dowd como mariscales de campo disponibles, aunque el receptor abierto Jontre Kirkland podría ser utilizado como mariscal de campo Wildcat después de jugar el puesto en la escuela secundaria. Ninguno de estos jugadores ha registrado un intento de correr o pasar esta temporada.

Además del gigantesco signo de interrogación en el mariscal de campo, los Tigers no tendrán a su corredor líder, como Tyrion Davis-Price (1,003 yardas, 6 TD) declaró para el draft de la NFL. El estudiante de primer año Corey Kiner (270 yardas, 2 TD) debería liderar el backfield. Los principales objetivos son el receptor abierto Jaray Jenkins, quien atrapó el pase de touchdown ganador del juego contra Texas A&M para hacer que LSU fuera elegible para el bowl, y el ala cerrada Jack Bech, quien lidera al equipo con 43 recepciones.

Kansas State debería tener ventaja a la defensiva, especialmente dada la inexperiencia de los Tigres como mariscal de campo. Los Wildcats mantuvieron a los equipos a solo 3.6 yardas por intento terrestre en la temporada regular, mientras que solo permitieron 12 pases de touchdown (con nueve intercepciones). El jugador a vigilar en este lado del balón es el ala defensiva Felix Anudike-Uzomah. El co-liniero defensivo del año de los 12 grandes, Anudike-Uzomah lidera el país en balones sueltos forzados por juego (seis en total) y está empatado en el décimo lugar con 11 capturas.

LSU vs Kansas State en VIVO

A pesar de haber ganado el campeonato nacional hace apenas dos años, apenas quedan jugadores y entrenadores de esa escuadra históricamente destacada. Los Tigers tendrán alrededor de 40 jugadores becarios disponibles para el Texas Bowl y el cuerpo técnico también es un equipo improvisado de pantalones cortos.

Ciertamente vale la pena preguntar, ¿LSU se preocupa por este juego? La única motivación notable es que los Tigers necesitan una victoria para evitar su primera temporada perdedora desde 1999 (3-8), que fue la última de Gerry DiNardo antes de dar paso a Nick Saban.

Mientras tanto, Kansas State está tratando de evitar una racha de tres derrotas consecutivas para terminar esta campaña y ganar su primer juego de tazón desde el Cactus Bowl en 2017 (solo otra aparición de postemporada desde que fue una derrota en el Liberty Bowl 2019).

Es difícil ver la mezcla de la lista de LSU en estas circunstancias con todos completamente enfocados en que Brian Kelly se haga cargo del programa. De hecho, será interesante ver cuántos fanáticos de Tiger simplemente se presentan para este juego en el NRG Stadium. Los Wildcats tienen más por lo que jugar, incluido Skylar Thompson que quiere terminar su carrera en K-State con una última victoria.

Predicción: Kansas State 23, LSU 6

Last modified: enero 3, 2022

