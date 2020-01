LSU vs Clemson EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver National Championship 2020

Tweet on Twitter

La temporada de fútbol americano universitario 2019-20 se ha reducido a su último juego, ya que Clemson y LSU se encuentran el lunes por la noche en Nueva Orleans por el campeonato nacional. Los Bayou Bengals están buscando su primer título nacional desde 2007, mientras que Clemson espera convertirse en el primer programa desde Alabama en 2011-12 en ganar de manera consecutiva.

El camino de regreso de Clemson al campeonato nacional fue relativamente suave esta temporada. El equipo del entrenador Dabo Swinney ingresó en 2019 teniendo que recargar en defensa después de la partida de un puñado de jugadores clave, incluidas las trincheras donde Christian Wilkins y Dexter Lawrence terminaron su elegibilidad. Si bien tuvieron que surgir nuevas caras, no había mucha preocupación por este grupo, especialmente con el coordinador Brent Venables a la cabeza. Además, la ofensiva de Clemson estaba cargada de poder de fuego con el mariscal de campo Trevor Lawrence preparado para construir una destacada campaña de primer año. Lawrence tuvo un comienzo de temporada de arriba a abajo, pero finalmente encontró su ritmo e impulsó el programa a una marca de 14-0. Los Tigers ganaron 12 de sus 13 enfrentamientos de la temporada regular por 14 puntos o más y se recuperaron de un déficit de 16-0 para vencer a Ohio State en el Fiesta Bowl el 28 de diciembre. El equipo de Swinney también tiene 29 victorias seguidas y no ha perdido desde el enfrentamiento contra Alabama en el Sugar Bowl para la temporada 2017.

Similar a la contratación de Clemson de Dabo Swinney, la decisión de LSU de promover a Ed Orgeron a entrenador en jefe fue recibida con mucho escepticismo. Después de todo, Orgeron fue 10-25 en Ole Miss en su primer período en la SEC. Sin embargo, Orgeron ha presionado todos los botones correctos en Baton Rouge. Aterrizar a Joe Burrow como transferencia de graduados solidificó la posición de mariscal de campo el año pasado, y la decisión de contratar a Joe Brady de la NFL para ayudar al equipo a pasar al spread ha pagado grandes dividendos. La ofensiva de LSU surgió como la mejor del país detrás del desempeño de Burrow y el juego de Brady. Los Tigres se pusieron en camino para vencer a Texas en la Semana 2 y terminaron invictos a través de una dura lista de la SEC al derrotar a Florida, Auburn, Alabama, Texas A&M y Georgia. LSU dominó a Oklahoma 63-28 en el Peach Bowl para asegurar un viaje al campeonato nacional. De las 11 victorias de LSU, solo tres fueron decididas por siete puntos o menos.

LSU tiene una ventaja de la serie 2-1 sobre Clemson. Estos dos equipos nunca se han enfrentado en un enfrentamiento de temporada regular, ya que los tres juegos tuvieron lugar en la postemporada.

Hora y Canal Campeonato Nacional: Clemson vs LSU

Kickoff: lunes 13 de enero a las 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Dónde: Mercedes Benz Superdome (Nueva Orleans, Luisiana)

TV: ESPN en Estados Unidos y México

Spread: LSU -6

Cuando Clemson tiene la pelota

Si bien la mayor parte de la atención que lleva a este juego se centra en la ofensiva de alto poder de LSU, no se olvide de la potencia de fuego que Clemson está trayendo a Nueva Orleans el lunes por la noche. Los Bayou Bengals están promediando 48.9 por juego, en comparación con 46.9 de Clemson. Además, la ofensiva de Swinney promedia 7.5 yardas por snap y está empatada en el tercer lugar a nivel nacional en jugadas de 50 yardas o más (16).

El mariscal de campo Trevor Lawrence aún no ha perdido un comienzo en sus dos años como titular de Clemson y ciertamente no se dejará intimidar por el centro de atención el lunes por la noche después de una excelente actuación frente a Alabama en el juego por el título de la temporada pasada. Después de un comienzo ascendente y descendente de la temporada 2019, Lawrence ha sido un jugador diferente en la segunda mitad. El estudiante de segundo año no lanzó una intercepción desde el 19 de octubre y pasó para 3,431 yardas y 36 touchdowns en 14 juegos. Lawrence conectó el 67.6 por ciento de sus lanzamientos y tiene cinco completaciones de 60 yardas o más.

Un factor x en este juego podría ser la movilidad de Lawrence. El estudiante de segundo año está utilizando más sus piernas esta temporada, incluida una actuación de 16 acarreos contra Ohio State que anotó 107 yardas. La mayor parte del daño en ese juego se produjo en un acarreo (una carrera de touchdown de 67 yardas), y aunque no puede volver a golpear 100 yardas, solo hace un par de jugadas en el suelo o evita la prisa por apresurarse para un primer down o lanzar campo abajo podría ayudar a crear algunas grandes oportunidades de puntuación para Clemson.

Los receptores Tee Higgins y Justyn Ross llegaron a lo grande en el desempate del CFB del año pasado y se combinaron para 21 recepciones de touchdown y casi 2,000 yardas de recepción esta temporada. La batalla entre Higgins y Ross con los esquineros de LSU Kristian Fulton y Derek Stingley será un enfrentamiento imperdible. Con Fulton y Stingley probablemente encerrando a Higgins y Ross, Amari Rodgers (28 recepciones), Diondre Overton (22), Joseph Ngata (17) o Frank Ladson (nueve) podrían jugar un papel más importante para Lawrence.

El corredor Travis Etienne a menudo se pasa por alto debido a la atención dedicada a Lawrence. Sin embargo, el nativo de Louisiana está arraigado como uno de los mejores corredores de la nación. Etienne corrió para 1,536 yardas y 18 touchdowns en solo 192 intentos este año. El joven promedió ocho yardas por acarreo y registró seis carreras de 40 o más yardas. LSU solo está cediendo solo 3.6 yardas por carrera, pero permitió 11 carreras de 30 yardas o más.

Los signos de interrogación rodearon la defensa de LSU después de una actuación lenta contra Ole Miss. Los Tigers fueron atrapados por 402 yardas por los rebeldes y se rindieron casi 10 yardas por carrera (9.14). Sin embargo, la defensa cambió de rumbo después de ese enfrentamiento y jugó mucho mejor en los siguientes tres juegos. Un Grant Delpit sano y seguro ciertamente ayudó a esta unidad a mejorar, pero la mejora general en el rendimiento ayudó a LSU a asegurar la semilla general número 1 para el Playoff CFB. Es posible que esta unidad no sea una defensa vintage (o de élite), pero el grupo del coordinador Dave Aranda todavía solo está cediendo 21.7 puntos por juego y 5.1 yardas por jugada. LSU permite solo 3.6 yardas por acarreo y ocupa el noveno lugar a nivel nacional en defensa de tercer intento. Esta unidad tendrá un poco de ayuda adicional para el lunes por la noche, ya que el apoyador Michael Divinity regresó de la suspensión. Su regreso reforzará una carrera de pases que ya cuenta con K’Lavon Chaisson (6.5 capturas).

Cuando LSU tiene la pelota

Con el desarrollo y la adecuación de Burrow dentro de la ofensiva diseñada y convocada por Brady y Ensminger, LSU posee el principal ataque de la nación al entrar en el campeonato nacional. Los Tigers promedian 48.9 puntos por juego y ocupan el segundo lugar a nivel nacional al registrar 7.91 yardas en un instante. Solo un equipo (Auburn) logró mantener a este grupo con menos de 30 puntos y menos de seis yardas en un instante.

Si Burrow ofrece otra actuación a lo grande contra Clemson, se podría argumentar que el senior tuvo el mejor año por un quarterback en la historia del fútbol universitario. Al ingresar al juego del lunes por la noche, Burrow ha conectado el 77.6 por ciento de sus lanzamientos para 5,208 yardas y 55 puntajes para seis selecciones. El senior ha completado al menos el 70 por ciento de sus lanzamientos en cada juego y se ha conectado en ocho pases de 60 o más yardas. Burrow se ha destacado por deslizarse o moverse en el bolsillo para mantener las jugadas con vida y continúa haciendo lanzamientos de calidad incluso cuando está presionado. La demora entre la temporada regular y el Peach Bowl no hizo nada para detener la histórica temporada de Burrow. El senior simplemente conectó 29 de 39 tiros para 493 yardas y siete puntajes. A pesar de que el 28 de diciembre fue la última vez que LSU jugó, no esperes ningún óxido del ganador de Heisman el lunes por la noche.

Detener la ofensa de LSU no se trata solo de contener a Burrow. Con objetivos a lo grande en el exterior como Ja’Marr Chase (75 capturas) y Justin Jefferson (102), se pondrá a prueba el destacado secundario de Clemson. Además de Chase y Jefferson, Terrace Marshall (43) y el ala cerrada Thaddeus Moss (42) deberían ver mucha acción el lunes por la noche. Brady y Ensminger no solo encuentran jugadas para abrir los receptores, sino que Burrow se destaca por encajar la pelota en las estrechas ventanas del campo contra una buena cobertura.

El mayor beneficiario de la demora entre Peach Bowl y el campeonato nacional podría ser el corredor de LSU Clyde Edwards-Helaire. Debido a una lesión en la pierna sufrida en la práctica antes del Peach Bowl, Edwards-Helaire se limitó a solo dos acarreos contra los Sooners. Mientras Chris Curry dio un paso adelante en ausencia de Edwards-Helaire, el regreso del joven agrega otra dimensión a la ofensiva como el mejor arma versátil en el campo. A lo largo de 14 juegos en 2019, Edwards-Helaire sumó 1,304 yardas por tierra y 16 puntajes por tierra y 50 recepciones para 399 yardas. Un engranaje subestimado en la explosión ofensiva de LSU este año fue el juego de la línea. Esta unidad ganó el Premio Joe Moore como el mejor del país y debería tener al guardia Damien Lewis en la alineación después de sufrir una lesión contra Oklahoma en el Peach Bowl.

No es ningún secreto, la defensa de Clemson se ubica constantemente cerca de la cima de la nación con Brent Venables en los controles. A pesar de algunas pérdidas de personal del grupo del año pasado, Clemson ocupa el número 1 en la nación en defensa defensiva (11.5 ppg) y está cediendo solo 4.2 yardas por jugada. Sin embargo, fuera del estado de Ohio, este grupo no ha jugado una ofensiva con la profundidad y el talento en las posiciones de habilidad o el tipo de juego de quarterback de alto nivel que Burrow está trayendo a Nueva Orleans. La defensa de Clemson se enfrenta a una tarea que ningún equipo realmente ha resuelto este año: ¿cómo desacelera la ofensiva de LSU? Tal vez hay una pista en la forma en que Auburn defendió a este grupo usando una alineación 3-1-7. Clemson no tiene el mismo nivel de sobresaliente en las trincheras que poseía la unidad del año pasado, pero la defensa ha acumulado 42 capturas y puede utilizar el talento general del apoyador Isaiah Simmons. El junior versátil es la pieza comodín en el esquema de Venables con su capacidad de saltar a la línea y correr o jugar cobertura.

La secundaria de Clemson ingresa al juego del lunes por la noche en el puesto número 1 en la nación en defensa de eficiencia de pase, y esta unidad mantuvo a Ohio State a 320 yardas en el Fiesta Bowl. Los Buckeyes no completaron más de 24 yardas y tuvieron dos pases interceptados. Esa estadística podría ocultar una estrategia necesaria para Clemson: doble pero no se rompa. En la victoria sobre Ohio State, Clemson permitió solo un touchdown en cinco viajes a la zona roja. Para la temporada, esta unidad permitió touchdowns en solo el 75 por ciento de los viajes en la zona roja. Si LSU está pateando goles de campo en lugar de touchdowns, esa es una gran victoria para el grupo de Venables.

LSU vs Clemson en VIVO

El juego final de la temporada de fútbol universitario 2019-20 ciertamente no carece de intriga. El enfrentamiento presenta las posibles elecciones No. 1 (Burrow y Lawrence) en los siguientes dos drafts, un grupo de jugadores talentosos y dos defensas talentosas que parecen tener las manos llenas. Con la potencia de fuego ofensiva, pequeñas áreas como paradas oportunas en tercera oportunidad y dentro de la zona roja podrían ser críticas. Además, con un juego cerrado anticipado, cualquier error o pérdida de balón se magnificará. ¿Es este el año de LSU, ya que el equipo de Orgeron termina el 2019 con una victoria en territorio local en Nueva Orleans? ¿O está Clemson preparado para repetir?

Predicción: LSU 41-35 Clemson