Napoli vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Serie A 2021-22

Buen partido tendremos este domingo 9 de enero en la jornada 21 de la Serie A 2021-2022, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por el título, pero recibirán a una Sampdoria que intentará salir con vida del Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Sampdoria

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 4:30 pm de Italia. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Napoli vs Sampdoria en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero han venido a menos en las últimas fechas y eso los ha dejado en una situación complicada si quieren seguir luchando por el título. Después de 20 jornadas suman 12 triunfos, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Gli Azzurri viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Juventus en un choque cerrado donde Dries Mertens los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, la Sampdoria ha tenido una temporada complicada luchando en la parte baja intentando no caer en zona de descenso. Ellos suman 5 victorias, 5 empates y 10 partidos perdidos.

Blucerchiati viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Cagliari en un duelo donde Manolo Gabbiadini los puso al frente apenas a los 18 minutos, pero los remontaron para caer 1-2.

Tanto el Napoli como la Sampdoria saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri, del Chucky Lozano, en la tercera posición con 40 puntos, mientras Blucerchiati está en el puesto 15 con 20 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Sampdoria.

Napoli vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Serie A 2021-22

