Sevilla vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido nos espera este domingo 9 de enero siguiendo con la jornada 20 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por el título, no pueden fallar al recibir a un Getafe que llega motivado listo para sumar en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Getafe

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Getafe en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una buena temporada manteniéndose en carrera por el título, pero saben que no hay margen de error en esa pelea. En la jornada pasada lograron vencer 0-1 al Cádiz para colocarse con 12 victorias, 5 empates y apenas un par de partidos perdidos.

Los Nervionenses tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde visitaron al Zaragoza logrando vencerlos 0-2 con goles de Jules Koundé y Rafa Mir, para avanzar a los octavos de final de la competencia.

Por su parte, el Getafe ha tenido una temporada irregular luchando por no caer en zona de descenso, aunque es un hecho que ha venido con un paso ascendente muy marcado. Ellos suman 4 triunfos, 6 empates y han perdido en 9 juegos.

Los Azulones vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Real Madrid logrando doblegarlos con solitaria anotación de Enes Unal.

Tanto el Sevilla como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas en el arranque de la segunda vuelta; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la segunda posición con 41 puntos, mientras los Azulones, de JJ Macías, están en el puesto 16 con 18 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Getafe.

Sevilla vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2021-22

Last modified: enero 8, 2022

Etiquetas: Canal Sevilla vs Getafe