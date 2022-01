Nottingham Forest vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de la tercera ronda de la FA Cup 2021-2022 este domingo 9 de enero con un buen duelo donde el Nottingham Forest buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en el City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Arsenal

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 5:10 pm de Reino Unido. 11:10 am de México y Centroamérica. 12:10 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:10 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:10 am PT / 12:10 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Nottingham Forest vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Nottingham Forest milita actualmente en la Championship, que es la segunda división, donde se ubica en la novena posición. En su último choque el 30 de diciembre cayeron 0-1 ante el Huddersfield Town.

Tricky Trees arranca su participación en esta Copa donde tendrán como objetivo el superar lo hecho en la campaña pasada donde se quedaron en la cuarta ronda.

Por su parte, el Arsenal esta teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan cuartos, aunque la semana pasada sufrieron una durísima derrota de último minuto 1-2 ante el Manchester City.

Los Gunners harán su debut en esta Copa con el objetivo de ser protagonistas, saben que es una buena oportunidad de pelear por un título, aunque queda un largo camino por recorrer.

Tanto el Nottingham Forest como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda. En los pronósticos los Gunners son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero Tricky Trees está en casa y va con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Arsenal.

