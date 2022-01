Roma vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Serie A 2021-22

Serie A

Partido muy atractivo tendremos este domingo 9 de enero siguiendo con la fecha 21 de la Serie A 2021-2022, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por competencias europeas, pero recibirán a una Juventus que está urgida de ganar en su visita al Olímpico de Roma.

Hora y Canal Roma vs Juventus

Sede: Estadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Roma vs Juventus en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido un torneo irregular y necesitan hacerse fuertes en casa si quieren estar en competencias europeas el próximo torneo. Después de 20 fechas suman 10 victorias, par de empates y han sido vencidos en 8 compromisos.

La Loba viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Milán siendo superados 3-1 y sufriendo las expulsiones de Rick Karsdorp y Gianluca Mancini, que no podrán estar este domingo.

Por su parte, la Juventus tampoco ha tenido el mejor de sus torneos y también necesita apretar el paso si quiere estar en la próxima Champions. Ellos suman 10 triunfos, 5 empates y 5 partidos perdidos.

La Vecchia Signora viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Napoli en un duelo cerrado donde se fueron abajo al 23, pero al 54 Federico Chiesa firmó el 1-1 final.

Tanto la Roma como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para seguir luchando por sus objetivos en la parte alta; en la tabla general encontramos a La Loba en la séptima posición con 32 puntos, mientras la Vecchia Signora es quinto con 35 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Juventus.

