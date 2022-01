Wolves vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 9 de enero siguiendo con la tercera ronda de la FA Cup 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y la clasificación, pero tendrán que recibir a un Sheffield United que intentará hacer un gran duelo y quedarse con el boleto del Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Sheffield

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Wolves vs Sheffield en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una buena temporada en la Premier League donde marchan octavos pero con aspiraciones europeas. Llegan motivados ya que el pasado lunes lograron vencer al Manchester United con solitaria anotación de Joao Moutinho en Old Trafford.

Los Lobos vuelven a esta Copa con la misión de superar lo hecho en la temporada pasada donde quedaron eliminados en la quinta ronda.

Por su parte, el Sheffield milita en la Championship League, que es la segunda división, donde está teniendo una temporada irregular marchando treceavos, aunque con varios duelos pendientes. Su último choque fue el 20 de diciembre venciendo al Fulham con solitaria anotación de Iliman Ndiaye.

The Blades vuelve a la Copa con la motivación de, al menos, repetir lo hecho en la temporada pasada donde lograron llegar hasta los cuartos de final quedando fuera a manos del Chelsea.

Tanto los Wolves como el Sheffield saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a la siguiente ronda. En los pronósticos los Lobos son favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, habrá que ver si Raúl Jiménez tiene actividad, no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Sheffield.

