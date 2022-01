Manchester United vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2021-22

Premier League 2021-2022

Se cierra la actividad de la tercera ronda de la FA Cup 2021-2022 este lunes 10 de enero con un gran partido donde el Manchester United buscará imponer su jerarquía y condición de local para llevarse el triunfo y la clasificación, sin embargo recibirán a un Aston Villa que intentará sorprender en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Aston Villa

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:55 pm de Reino Unido. 1:55 pm de México y Centroamérica. 2:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:55 am PT / 2:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Manchester United esta teniendo una temporada irregular en la Premier League donde marchan séptimos. Vienen de una dura derrota el pasado lunes siendo superados en casa 0-1 por los Wolves.

Los Red Devils harán su debut en esta Copa con la misión de pelear por el título. En la campaña pasada quedaron eliminados en cuartos de final, por lo que deben superar lo hecho.

Por su parte, el Aston Villa esta teniendo un torneo irregular en la Premier donde marchan treceavos. El pasado domingo cayeron derrotados 2-1 en su visita al Brentford.

Los Villanos inician la competencia en esta Copa donde la fortuna no les ha sonreído, ya que en la temporada pasada quedaron eliminados igual en esta ronda a manos del Liverpool.

Tanto el Manchester United como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda recordando que se juega a partido único, no hay margen de error. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Aston Villa.

