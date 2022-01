Napoli vs Fiorentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Copa de Italia 2021-2022

Serie A

Buen partido tendremos este jueves 13 de enero en los Octavos de Final de la Copa de Italia 2021-2022, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y la clasificación, sin embargo recibirán a una Fiorentina que intentará sorprender en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Fiorentina

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Napoli vs Fiorentina en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una buena temporada en la Serie A donde marcha tercero peleando por el título. Vienen de un buen triunfo el pasado domingo cuando, en casa, doblegaron a la Sampdoria con solitaria anotación de Andrea Petagna.

Gli Azzurri hará su debut en la Copa con la misión de pelear por el título tras el agridulce sabor de la campaña pasada donde quedaron fuera en semifinales a manos del Atalanta.

Por su parte, la Fiorentina ha tenido un torneo irregular en la Serie A ubicándose en la séptima posición de la general, pero llegan dolidos ya que el pasado lunes fueron golados 4-0 en su visita al Torino.

La Viola ya arrancó su participación en la Copa de Italia el pasado 15 de diciembre cuando lograron vencer 2-1 al Benevento con goles de Nikola Milenkovic y Riccardo Sottil para llegar a esta instancia.

Tanto el Napoli como la Fiorentina saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a los cuartos de final, no hay margen de error recordando que es a partido único. Gli Azzurri, donde el Chucky Lozano podría volver a la actividad, es favorito, pero la Viola va con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Fiorentina.

